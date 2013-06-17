《香港报摘》--其他报纸重要消息6月17日

* 明报

--星美 在内地经营62间影院，是港资在内地最大的连锁影院集团。星美执行董事王钜成表示，将加快扩张步伐，计划在未来3年每年增加30至35间新影院，相关资本开支每年约6亿元人民币。

--莱坊研究部预计，今年长三角土地供应及价格呈V形反弹，又预计未来或有更多内地发展商来港投地，势对本港中小型发展商构成威胁。 * 星岛日报

--财政司司长曾俊华在网志撰文指，香港债券市场有很大的发展空间，政府锐意开拓伊斯兰债券市场，期望不同形式的债券产品在市场涌现。

--地政总署新近公布住宅预售楼花统计中，5月新批住宅楼花仅一项，涉及236伙，同期，待批楼花项目为26项，涉及住宅伙数达14,900多伙，累积待售数字逾10年来新高，平均每项目提供570多伙。

--金沙中国 日前公布获澳门政府批准出售酒店。银娱 副主席吕耀东表示，将深入了解相关程序，不排除旗下澳门银河第3、4期项目将会效法，惟未有考虑拆售第1及2期之酒店。

--电盈 近来积极进军内地市场，旗下收费音乐产品 “摩音符MOOV”正式登陆广东。电盈董事总经理陈祯祥期望，今年内能把服务拓展到内地其他省份。 * 苹果日报

--德勤全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴表示，香港今年有望重返全球新股(IPO)集资王三甲，至于能否重夺集资王位置，则要视乎大型科网股阿里巴巴上市估值，以及是否能够赶及今年上市而定。

--美国汽车生产商福特(Ford) ，去年重整香港业务。集团出口营运及全球增长亚太区经理David Westerman预期今、明两年在港销售将翻两番，计划明年初推出新款的士，与比亚迪 等车企交锋。

--内地汽车代理商永达 高级副总裁、公共关系部总经理唐华透露，年初至今新车销售业务符合预期，料全年可达到销售9万部新车的目标，而新增分店30间的策略亦无变。 * 东方日报

--将军澳第68B1区限量地本周五(21日)截标，市场估值维持最多约37.77亿港元。

--消息透露，证监会架构重组接近完成，新增聘的执行董事已敲定人选。盛传由外界人士出任，而非内部调升，人选任命待有关程序完成后，短期就会正式公布。

--领航投资(Vanguard)亚洲区董事总经理彭雪莉透露，领航获邀短期内与包括积金局在内本港监管机构会面，交流改善退休基金计划方法，直言本港强积金计划绝对有减收费空间，其中一个方法是提高强制供款比例。 * 文汇报

--TCL多媒体 昨宣布，根据DisplaySearch最新资料，按出货量计算，该集团全球LCD电视机市占率从去年第4季度的5.8%，提升至今年第1季的7.3%，增长1.5个百分点，排名由全球第4位升至第3位。 * 大公报

--励骏创建 联席市场兼执行董事兼行政总裁周锦辉表示，了解新股市场目前有些许波动，但公司对自身项目有信心且估值不高，相信澳门公司可以为市场带来新意。