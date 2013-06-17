《香港报摘》--其他报纸重要消息6月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 明报
--星美 在内地经营62间影院，是港资在内地最大的连锁影院集团。星美执行董事王钜成表示，将加快扩张步伐，计划在未来3年每年增加30至35间新影院，相关资本开支每年约6亿元人民币。
--莱坊研究部预计，今年长三角土地供应及价格呈V形反弹，又预计未来或有更多内地发展商来港投地，势对本港中小型发展商构成威胁。 * 星岛日报
--财政司司长曾俊华在网志撰文指，香港债券市场有很大的发展空间，政府锐意开拓伊斯兰债券市场，期望不同形式的债券产品在市场涌现。
--地政总署新近公布住宅预售楼花统计中，5月新批住宅楼花仅一项，涉及236伙，同期，待批楼花项目为26项，涉及住宅伙数达14,900多伙，累积待售数字逾10年来新高，平均每项目提供570多伙。
--金沙中国 日前公布获澳门政府批准出售酒店。银娱 副主席吕耀东表示，将深入了解相关程序，不排除旗下澳门银河第3、4期项目将会效法，惟未有考虑拆售第1及2期之酒店。
--电盈 近来积极进军内地市场，旗下收费音乐产品 “摩音符MOOV”正式登陆广东。电盈董事总经理陈祯祥期望，今年内能把服务拓展到内地其他省份。 * 苹果日报
--德勤全国上市业务组联席主管合伙人欧振兴表示，香港今年有望重返全球新股(IPO)集资王三甲，至于能否重夺集资王位置，则要视乎大型科网股阿里巴巴上市估值，以及是否能够赶及今年上市而定。
--美国汽车生产商福特(Ford) ，去年重整香港业务。集团出口营运及全球增长亚太区经理David Westerman预期今、明两年在港销售将翻两番，计划明年初推出新款的士，与比亚迪 等车企交锋。
--内地汽车代理商永达 高级副总裁、公共关系部总经理唐华透露，年初至今新车销售业务符合预期，料全年可达到销售9万部新车的目标，而新增分店30间的策略亦无变。 * 东方日报
--将军澳第68B1区限量地本周五(21日)截标，市场估值维持最多约37.77亿港元。
--消息透露，证监会架构重组接近完成，新增聘的执行董事已敲定人选。盛传由外界人士出任，而非内部调升，人选任命待有关程序完成后，短期就会正式公布。
--领航投资(Vanguard)亚洲区董事总经理彭雪莉透露，领航获邀短期内与包括积金局在内本港监管机构会面，交流改善退休基金计划方法，直言本港强积金计划绝对有减收费空间，其中一个方法是提高强制供款比例。 * 文汇报
--TCL多媒体 昨宣布，根据DisplaySearch最新资料，按出货量计算，该集团全球LCD电视机市占率从去年第4季度的5.8%，提升至今年第1季的7.3%，增长1.5个百分点，排名由全球第4位升至第3位。 * 大公报
--励骏创建 联席市场兼执行董事兼行政总裁周锦辉表示，了解新股市场目前有些许波动，但公司对自身项目有信心且估值不高，相信澳门公司可以为市场带来新意。
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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