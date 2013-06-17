香港个股：李嘉诚旗下三家企业斥资高至9.5亿欧元，投资荷兰废物处理业务

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港6月17日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的长江基建 、长江实业 、电能实业 等周一宣布，计划出资高至9.5亿欧元（约98.4亿港元）组成合营，收购在荷兰从事废物处理及可再生能源供应商RAV Water Treatment I B.V的100%股权。
据这几家公司的联合声明称，收购RAV的代价为9.4368亿欧元，而长建、长实、电能实业和李嘉诚基金会将按35：35：20：10的股权比例支认购及股东贷款，因而四方的提供的资总额最高达9.5亿欧元。
RAV在荷兰主要从事废物处理及通过焚化废物生产及供应可再生能源，截至2012年底止其除税及特殊项目后纯利为4,230万欧元。
长江基建主要从事基建发展，电能实业则在香港提供电力及在香港以外地区投资能源相关设施，长实则为该两公司的最终控股股东。他们表示，是项收购被视为财团一个触目的长期投资机会。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选