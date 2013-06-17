港报社评：有教无类沦为空话，直资校须接受派位--明报6月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
直资制度的本意，是希望让部分学校在现行教育制度内保持一定弹性，造福学生，但如今部分直资学校却滥用收生自主，变相成为新一代贵族学校，政府必须立即煞停这股教育歪风。
圣士提反女子中学拟转直资，引发名校剥夺基层学生接受优质教育的质疑。2010 年审计署报告揭露大批直资学校“无王管”，滥用款项置业、炒楼炒股，此外，按规定直资学校须拨出学费收入的最少10%作奖助学金，现实却有高达30%学校的奖助学金不达标。
部分直资学校辩称，已预留超额的奖助学金，但两名重量级的教育工作者，对此分别作出了极为有力的反驳。圣公会邓肇坚中学校长戴德正指出，奖学金一说只是直资名校的“最后遮羞布”，“以往穷学生也有机会读名校，但现在只有苦读成才的穷学生才能入读，问题根本无解决”。另一问题是自主收生政策。学校转为直资后，可以完全没有中央派位。
中文大学香港教育研究所客座教授曾荣光指出，过去所有传统名校都向全体香港学生开放，但部分传统津校转直资后，公立学校制度内的优质教育资本就不断被侵蚀。
政府应立即冻结直资学校的数目，已经转制的直资学校也应冻结学费。更重要的是，政府应立即检讨直资学校的收生政策。目前制度规定直资学校须最少拨出学费收入10%用作奖助学金，这比率应增至最少20%，并规定直资学校接收最少20%的中央派位学生。
若直资学校变成全私校，公众也不会理会学校如何收生，但直资学校每年仍然收到大笔纳税人的资助，社会绝不容许教育公帑只向有钱人倾斜。(A03)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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