港报社评：有教无类沦为空话，直资校须接受派位--明报6月17日

直资制度的本意，是希望让部分学校在现行教育制度内保持一定弹性，造福学生，但如今部分直资学校却滥用收生自主，变相成为新一代贵族学校，政府必须立即煞停这股教育歪风。

圣士提反女子中学拟转直资，引发名校剥夺基层学生接受优质教育的质疑。2010 年审计署报告揭露大批直资学校“无王管”，滥用款项置业、炒楼炒股，此外，按规定直资学校须拨出学费收入的最少10%作奖助学金，现实却有高达30%学校的奖助学金不达标。

部分直资学校辩称，已预留超额的奖助学金，但两名重量级的教育工作者，对此分别作出了极为有力的反驳。圣公会邓肇坚中学校长戴德正指出，奖学金一说只是直资名校的“最后遮羞布”，“以往穷学生也有机会读名校，但现在只有苦读成才的穷学生才能入读，问题根本无解决”。另一问题是自主收生政策。学校转为直资后，可以完全没有中央派位。

中文大学香港教育研究所客座教授曾荣光指出，过去所有传统名校都向全体香港学生开放，但部分传统津校转直资后，公立学校制度内的优质教育资本就不断被侵蚀。

政府应立即冻结直资学校的数目，已经转制的直资学校也应冻结学费。更重要的是，政府应立即检讨直资学校的收生政策。目前制度规定直资学校须最少拨出学费收入10%用作奖助学金，这比率应增至最少20%，并规定直资学校接收最少20%的中央派位学生。

若直资学校变成全私校，公众也不会理会学校如何收生，但直资学校每年仍然收到大笔纳税人的资助，社会绝不容许教育公帑只向有钱人倾斜。(A03)