港报社评：国足屡创新低，换教练只换汤--星岛日报6月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家足球队以大比数输给泰国青年军，激起球迷怒围更衣室，撤换主教练甘马曹的声音响彻球坛。可是，如果不能从国足本身的弊点对症下药，就算撤换教练，都是换汤不换药而已。
这场球赛被形容为国足最严重的奇耻大辱，原因是泰国水平在全球排名，比中国低47位，结果中国队竟然大输5:1。国家足协高层，赛后要每个球员写检讨交代输波原因。一说国足10天打3场友赛，球员太疲累。实际上几场赛事无人打足全场，如果这样都气力不继，体质实在虚弱一点。
另有“打假波”的阴谋论，指国足要踢的不是球，而是人，这人就是教练甘马曹。阴谋论者认为今次球员是施行苦肉计，逼使足协炒他鱿鱼。这种态度是否符合操守，颇堪争议；况且，国家队已经换了多个教练，再换掉一个甘马曹，不等如一了百了。
中国在世界足球坛上表现不济，内地赛事又黑哨假波丑闻不绝。近年中央厉行“反赌扫黑”，中国超级联赛和各地多个球会高层和球员，最重判囚12年，33人终身禁止从事足球活动，25人禁足5年，全球有效。
球坛经过整顿，各地球会赞助商又大洒金钱，本地球员都有机会获得数百万元年薪。以球会为单位，这两年都有球会在亚足联冠军联赛中晋身八强，就算对日韩球会强队都互有胜负。
为甚么球员为球会作赛表现神勇，为国家队效力表现却如此不济？一种说法是教练问题尚在其次，主要是球会和球员的私心，效力国家队的金钱得益远不及效力球会。中国足球坛在物质方面不虞匮乏，但是金钱不是一切，在精神文明方面还需要多下工夫。(A04)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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