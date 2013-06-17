港报社评：美经济遭下调，退市今年不宜--信报6月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国际货币基金组织（IMF）上周调低美国今年经济增长的预测至1.9%，加上6月消费者信心指数从5月高点掉头回落，道指下挫逾百点，照当前现况，美联储无疑仍须维持宽松货币政策。
IMF建议，美联储应继续维持每月850亿美元购债规模，到明年才减少购量，此番判断，可以说与目前美国复苏形势相当吻合。从近期各项宏观数据看，美国经济复苏的稳定性，相信仍不足以令贝南奇够胆短期内采取措施，减少购债数量，缩减银行存款准备金规模。
6月份消费者信心指数低于市场预期，就业市场无法持续改善。5月工业生产环比持平，明显低于市场预期，制造业复苏动力疲弱。在这种情况下，要把失业率下拉至6.5%，恐怕今年内难以实现。
形势发展至今，美国长期维持超低利率的扭曲风险，随着经济好转而不断累积，因此，退市只是时间问题，而退市的政策工具，也不止于公开市场操作减购或卖出资产。联储可通过反向回购交易、提高对银行准备金支付的利息，来压缩资产负债表规模，达到退市效果。因此，退市确实不一定从缩减购债规模作过程起点。
换言之，在低通胀下，美联储的退市政策弹性相当大，只因目前经济增速倒退风险仍有变数，使美联储按兵不动。
不过，上周美股急挫，流露出当前市场情绪在退市与股市实际估值之间摆动，但退市已势成定局。明显看到，伯南克在国会作证后，退市忧虑不仅激化金融市场震荡，上周更掀起亚洲小股灾，反映美联储的退市动向，有需要与市场进行“政策沟通”，以免“误己害人”。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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