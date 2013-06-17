《日本债市分析》公债收益率走高是安倍面临的真正考验

银行出脱日债，也为助长了部分升势。日本央行的数据显示，4月日本主要银行所持有的日本政府公债总余额剧降至96.27兆日圆，较3月减少了10.8%，为2011年6月以来首次低于100兆日圆大关。

随着投资人益发担心美国和日本货币政策的走向，可以肯定公债价格下跌和利率随之上升的情况会更加的普遍。投资人担心本周将召开会议的美国联邦储备理事会(美联储/FED)正准备缩减其刺激计划。此外，上周日本央行未推出新的货币市场举措来安无震荡的价格走势，也令投资人大感失望。

日本政府的风险在于大范围市场动荡持续，部分是因投资人忧心货币政策走向而持续出脱其风险资产。

三菱UFJ摩根士丹利证券资深策略师Naomi Muguruma表示，“这样一来，形势将变得令安倍难以决策。”

“我认为现在论定安倍成败还言之过早了，但就日债市场来说，安倍经济学和日本央行最新的政策架构实际上增加了市场的震荡，而且也让市场参与者感到困惑。”

日本政策不明，加上日本央行买进太多公债而导致市场流动性下滑，都让投资者认为价格将会大幅摆荡。