港报社评：待供应追上，楼控今年不松--经济日报6月17日

面对地产业界要求放宽楼市调控，特首梁振英表明，除非土地和楼房供应明显增加，否则不会松力度。港府确没有迫切需要放松楼控，要待单位落成量达约2万个的先决条件，则楼控最少今年内都不会放宽。

梁振英上周5表明，除非土地和楼房供应明显增加，否则政府不能也不会将楼控招数“减辣”。事实上，政府确没有条件“减辣”。此因楼价虽回软，但距离历史高位其实只差不足3%，政府没有政策理由，放宽力度。

至于有担心，美联储局行将减少买债，热钱撤离新兴市场包括香港将推高本港按息。此则一来本港楼价自梁振英去年胜出后，已急升约20%，本港楼市若有序回落，其实正中港府下怀；二来金管局可释出资金流入时吸走了的流动性，缓减本港升息压力。纵使资金撤离本港，港府亦无需急撤楼控招数。

除非楼市出现意外的暴挫，否则港府有空间按计划，即待土地与楼房供应明显增加才开始“减辣”。然而，何为“明显增加”呢？

由于政府曾表示，每年新盘单位供应目标为2万个，若以此为准，那各界便要注意三项指标。

其一，是土地供应。港府虽已于去年力增土地供应，但仍未真正达可建2万个单位的目标。其二，是现楼及楼花供应量。发展商因楼控及一手楼销售条例，放慢推出新盘。其三，是单位落成量。单位落成量达到1年约2万个，最快要到2015年。

港府是否要等到后年，看单位落成量是否达标，才决定“减辣”与否，尚难预料。但即使只看土地供应，或现楼及楼花供应量，相信楼控在今年底前，都没有机会“减辣”。(A10)