港报社评：待供应追上，楼控今年不松--经济日报6月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
面对地产业界要求放宽楼市调控，特首梁振英表明，除非土地和楼房供应明显增加，否则不会松力度。港府确没有迫切需要放松楼控，要待单位落成量达约2万个的先决条件，则楼控最少今年内都不会放宽。
梁振英上周5表明，除非土地和楼房供应明显增加，否则政府不能也不会将楼控招数“减辣”。事实上，政府确没有条件“减辣”。此因楼价虽回软，但距离历史高位其实只差不足3%，政府没有政策理由，放宽力度。
至于有担心，美联储局行将减少买债，热钱撤离新兴市场包括香港将推高本港按息。此则一来本港楼价自梁振英去年胜出后，已急升约20%，本港楼市若有序回落，其实正中港府下怀；二来金管局可释出资金流入时吸走了的流动性，缓减本港升息压力。纵使资金撤离本港，港府亦无需急撤楼控招数。
除非楼市出现意外的暴挫，否则港府有空间按计划，即待土地与楼房供应明显增加才开始“减辣”。然而，何为“明显增加”呢？
由于政府曾表示，每年新盘单位供应目标为2万个，若以此为准，那各界便要注意三项指标。
其一，是土地供应。港府虽已于去年力增土地供应，但仍未真正达可建2万个单位的目标。其二，是现楼及楼花供应量。发展商因楼控及一手楼销售条例，放慢推出新盘。其三，是单位落成量。单位落成量达到1年约2万个，最快要到2015年。
港府是否要等到后年，看单位落成量是否达标，才决定“减辣”与否，尚难预料。但即使只看土地供应，或现楼及楼花供应量，相信楼控在今年底前，都没有机会“减辣”。(A10)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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