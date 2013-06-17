港报社评：美国须向世界作出交代--文汇报6月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
前美国国家安全局以及中情局雇员斯诺登揭露美国监控全球网络，事件令全世界为之震惊。美国监控全球网络，不仅要向欧盟国家作出交代，而且要向香港、中国内地和世界上所有被美国入侵网络和电脑的国家和地区作出如实交代，并停止侵犯别国人权、干预别国事务的行径。
在欧洲，“棱镜”曝光引发了民众强烈的反应。许多国家的舆论，也对美国监控全球网络表示强烈质疑和不满。为了平息全球怒火，奥巴马将在柏林就“棱镜”监听项目举行公共演讲。但是，美国一向以“世界人权警察”自居，却监控全球网络大规模侵犯人权，如何向世人解释？美国不但没资格当“世界人权警察”，而且是侵犯人权和隐私权的人权危害者。
美国是真正的“黑客帝国”，美国将网络战运用于颜色革命，突尼斯事件和利比亚战争就是美国网络战的展现。美国负责反恐和网络安全的白宫前幕僚克拉克指出，网络战15分钟之内就会造成灾难性破坏。美国一向以“世界和平领导者”自居，却紧锣密鼓推进网络战，到底要把世界领向何方？
美国常常指责别国黑客攻击美国网络和电脑，但美国如何解释它在网络攻击行为上的双重标准？美国情报部门特工斯诺登向媒体披露的内容，让全世界获得了美国在此问题上双重标准的证据。
美国应就监控全球网络向国际社会作出如实交代，而非编造种种似是而非的理由来回避责任。美国应该停止入侵全球网络和电脑，摒弃网络攻击双重标准，停止侵犯他国人权和危害世界和平。(A02)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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