港报社评：美国须向世界作出交代--文汇报6月17日

前美国国家安全局以及中情局雇员斯诺登揭露美国监控全球网络，事件令全世界为之震惊。美国监控全球网络，不仅要向欧盟国家作出交代，而且要向香港、中国内地和世界上所有被美国入侵网络和电脑的国家和地区作出如实交代，并停止侵犯别国人权、干预别国事务的行径。

在欧洲，“棱镜”曝光引发了民众强烈的反应。许多国家的舆论，也对美国监控全球网络表示强烈质疑和不满。为了平息全球怒火，奥巴马将在柏林就“棱镜”监听项目举行公共演讲。但是，美国一向以“世界人权警察”自居，却监控全球网络大规模侵犯人权，如何向世人解释？美国不但没资格当“世界人权警察”，而且是侵犯人权和隐私权的人权危害者。

美国是真正的“黑客帝国”，美国将网络战运用于颜色革命，突尼斯事件和利比亚战争就是美国网络战的展现。美国负责反恐和网络安全的白宫前幕僚克拉克指出，网络战15分钟之内就会造成灾难性破坏。美国一向以“世界和平领导者”自居，却紧锣密鼓推进网络战，到底要把世界领向何方？

美国常常指责别国黑客攻击美国网络和电脑，但美国如何解释它在网络攻击行为上的双重标准？美国情报部门特工斯诺登向媒体披露的内容，让全世界获得了美国在此问题上双重标准的证据。

美国应就监控全球网络向国际社会作出如实交代，而非编造种种似是而非的理由来回避责任。美国应该停止入侵全球网络和电脑，摒弃网络攻击双重标准，停止侵犯他国人权和危害世界和平。(A02)