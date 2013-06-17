港报财经评论：退市恐惧解铃人--信报6月17日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
退市恐惧解铃人/ 习广思
中国内地银行间资金持续紧张，金融市场近期闹水荒。不过，第一季社会融资急增，却没有流入实体经济；到第二季融资总额度急速下滑，而经济增长继续下滑，都在告知一个事实，中国内地市场资金趋紧，而经济放缓未止。问题是，中小企业能支持到何时？而中国底线又在哪里？上周中国内地媒体报道，地方负债的负面效应逐步浮现，不少地方项目虽获得批准，但难以在银行取得贷款；而对银行来说，符合条件的客户则愈来愈少，银行再继续贷款做生意，变相需要争夺高质素的公司客户。资金流动性紧张，经济增长低迷，新领导层对减速的容忍度愈见明显。在中国未有新的政策信号下，中资股突围仍有难度。投资者选股，仍要避开对宏观经济敏感股份，产能过剩板块亦不宜沾手。五穷，六绝，七能否翻身？恒指由5月中反弹高位22,512点急挫，至上周四低位20,652点下跌2,860点或12%，看好的投资者失守21,000点堡垒后，周五反弹力不足，明显弹不起；国企指数尤见明显疲弱，上周五收市报跌，反映在超卖下的技术反弹相当有限。
事实上，几大困扰着港股的因素未见明朗，一是中国内地经济疲态，二是联储局退市态度，三是环球资金流。近期对港股造成最大冲击的是后两者，联储局退市姿态主导资金流向，以致市场对退市忧虑未消，令资金撤走情况仍难以停下来。解铃还须系铃人，现时环球股债汇市的波动，一切缘自于贝南奇一句不清不楚的说话。到底联储局对退市、减慢买债一事的态度如何？本周联储局议息后的声明，将是市场焦点。金融市场已经对退市作出非异常的反应，但对退市的影响，无人看得清。市场有重重疑团，长债债息上升是否央行乐见？但央行其实在下调通胀预测呢。如果按揭利率都上升的话，会否拖累正在复苏的房地产市场？
委员会将如何谈论退市，而退市条件有没有改变？如果贝南奇能就退市的经济条件，给予更多的指标，实在是市场好消息。这些都是市场急欲知道的答案，就是退市的各项细节安排。关于退市，想要贝南奇给市场一个明确日子、时间，这是不可能的事，但惶恐的投资者，需要的是多一点清晰度。国债息上升，股市下跌，资金由新兴市场撤退，背后反映的情况是，联储局在9月将退市；而背后的假设是，美国经济将明显复苏。(B01)
........................................................................
美元兑日圆90关口低吸/ 苏子
本以为上周早段美元兑日圆若可以成功止跌回稳，美元兑日圆应已在前周五的94.95低位找到了短期重要支持底部；殊不知，上周早段美元兑日圆的回升只不过是昙花一现，即使汇价在上周二差不多完全收复前周四及五的巨大跌幅，但竟然却可以在上周三开始重拾新一轮下跌浪，并且更成功跌破前周五这个被视为有机会成为重要底部支持的94.95低位支持！结果不少趁低买入美元兑日圆的投资者，若未能见好即收，均要录得不同程度的损失！由于上周五美元兑日圆的94.15收市价，已显着低于前周五的94.95低位及100天SMA的96.65关键支持，加上目前美元兑日圆的10天SMA正准备下破100天SMA，成功跌破后技术上将出现不利后市的死亡交叉讯号，故短期内美元兑日圆的走势仍不宜乐观，预料后市进一步下破4月2日的92.53低位，朝着200天SMA的89.45关键支持迈进的可能性不容抹煞。
美元兑日圆自前年10月的75.54低位回升至上月的103.73高位，期间上升2819点子或37.32%，若调整此升幅的38.2%，目标为92.96。若本周美元兑日圆在跌破上周四的93.77低位后，可以迅即跌破此调整目标，并且在破位后可以继续下试至4月2日的92.53低位以下的话，那便要提防汇价或要调整上述升幅的50%，才会有较明显的支持力。留意上述升幅的50%调整目标为89.64，与200天SMA关键支持十分接近。换言之，投资者若趁低买入美元兑日圆，宜待汇价跌至90心理关口附近，才有较高值博率。
上周四欧罗兑日圆虽然曾跌破100天SMA支持的125心理关口，并一度低见124.90，但由于收市时却呈现长尾十字星待变形态，而100天SMA亦可以失而复得，故令不少短线投资者相信已短期见底，可惜汇价翌日却以大阴烛回落，并正式跌破100天SMA支持，故上周四的124.90低位目前已是岌岌可危，本周早段一旦正式跌破，料会考验4月5日所造123.79低位支持。(B06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选