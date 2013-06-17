港报财经评论：退市恐惧解铃人--信报6月17日

退市恐惧解铃人/ 习广思

中国内地银行间资金持续紧张，金融市场近期闹水荒。不过，第一季社会融资急增，却没有流入实体经济；到第二季融资总额度急速下滑，而经济增长继续下滑，都在告知一个事实，中国内地市场资金趋紧，而经济放缓未止。问题是，中小企业能支持到何时？而中国底线又在哪里？上周中国内地媒体报道，地方负债的负面效应逐步浮现，不少地方项目虽获得批准，但难以在银行取得贷款；而对银行来说，符合条件的客户则愈来愈少，银行再继续贷款做生意，变相需要争夺高质素的公司客户。资金流动性紧张，经济增长低迷，新领导层对减速的容忍度愈见明显。在中国未有新的政策信号下，中资股突围仍有难度。投资者选股，仍要避开对宏观经济敏感股份，产能过剩板块亦不宜沾手。五穷，六绝，七能否翻身？恒指由5月中反弹高位22,512点急挫，至上周四低位20,652点下跌2,860点或12%，看好的投资者失守21,000点堡垒后，周五反弹力不足，明显弹不起；国企指数尤见明显疲弱，上周五收市报跌，反映在超卖下的技术反弹相当有限。

事实上，几大困扰着港股的因素未见明朗，一是中国内地经济疲态，二是联储局退市态度，三是环球资金流。近期对港股造成最大冲击的是后两者，联储局退市姿态主导资金流向，以致市场对退市忧虑未消，令资金撤走情况仍难以停下来。解铃还须系铃人，现时环球股债汇市的波动，一切缘自于贝南奇一句不清不楚的说话。到底联储局对退市、减慢买债一事的态度如何？本周联储局议息后的声明，将是市场焦点。金融市场已经对退市作出非异常的反应，但对退市的影响，无人看得清。市场有重重疑团，长债债息上升是否央行乐见？但央行其实在下调通胀预测呢。如果按揭利率都上升的话，会否拖累正在复苏的房地产市场？

委员会将如何谈论退市，而退市条件有没有改变？如果贝南奇能就退市的经济条件，给予更多的指标，实在是市场好消息。这些都是市场急欲知道的答案，就是退市的各项细节安排。关于退市，想要贝南奇给市场一个明确日子、时间，这是不可能的事，但惶恐的投资者，需要的是多一点清晰度。国债息上升，股市下跌，资金由新兴市场撤退，背后反映的情况是，联储局在9月将退市；而背后的假设是，美国经济将明显复苏。(B01)

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美元兑日圆90关口低吸/ 苏子

本以为上周早段美元兑日圆若可以成功止跌回稳，美元兑日圆应已在前周五的94.95低位找到了短期重要支持底部；殊不知，上周早段美元兑日圆的回升只不过是昙花一现，即使汇价在上周二差不多完全收复前周四及五的巨大跌幅，但竟然却可以在上周三开始重拾新一轮下跌浪，并且更成功跌破前周五这个被视为有机会成为重要底部支持的94.95低位支持！结果不少趁低买入美元兑日圆的投资者，若未能见好即收，均要录得不同程度的损失！由于上周五美元兑日圆的94.15收市价，已显着低于前周五的94.95低位及100天SMA的96.65关键支持，加上目前美元兑日圆的10天SMA正准备下破100天SMA，成功跌破后技术上将出现不利后市的死亡交叉讯号，故短期内美元兑日圆的走势仍不宜乐观，预料后市进一步下破4月2日的92.53低位，朝着200天SMA的89.45关键支持迈进的可能性不容抹煞。

美元兑日圆自前年10月的75.54低位回升至上月的103.73高位，期间上升2819点子或37.32%，若调整此升幅的38.2%，目标为92.96。若本周美元兑日圆在跌破上周四的93.77低位后，可以迅即跌破此调整目标，并且在破位后可以继续下试至4月2日的92.53低位以下的话，那便要提防汇价或要调整上述升幅的50%，才会有较明显的支持力。留意上述升幅的50%调整目标为89.64，与200天SMA关键支持十分接近。换言之，投资者若趁低买入美元兑日圆，宜待汇价跌至90心理关口附近，才有较高值博率。

上周四欧罗兑日圆虽然曾跌破100天SMA支持的125心理关口，并一度低见124.90，但由于收市时却呈现长尾十字星待变形态，而100天SMA亦可以失而复得，故令不少短线投资者相信已短期见底，可惜汇价翌日却以大阴烛回落，并正式跌破100天SMA支持，故上周四的124.90低位目前已是岌岌可危，本周早段一旦正式跌破，料会考验4月5日所造123.79低位支持。(B06)