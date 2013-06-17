港报财经评论：业务变多元化，宁沪高息吸引--经济日报6月15日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
业务变多元化，宁沪高息吸引/ 余少文
虽然国企指数令人失望，即使走高，高位也是阻力重重，维持低吸中资股策略。至于江苏宁沪 早年搞地产，近日计划投资银行股，似乎想透过多元化辅业来拓盈利空间，吸引与否始终要看股息。中国内地银行同业拆息昨日回升，对A股只带来短暂震荡，沪深300指数最后以升市来结束九连跌。而国企指数昨日曾如预期反弹，可惜高位乏承接，收市前更倒跌，全日跌20点或0.2%，收9,667点，录得十二连跌，如没有记错，连跌十二日是国指推出以来最长跌市，成交额165亿港元，仍有40%主板H股逆市上升；至于红筹指数升33点或0.8%，收4,049点，成交额57亿港元。其实，国指即使可以回补上日下跌裂口9,927点至9,771点，也要面对10,000点阻力，若然可以重上10,000点，又要受到下跌中的10天、20天和50天平均线的阻力。简单而言，即高位阻力重重，除非有重大利好消息，否则国指短期是易跌难升格局。
不过，里昂昨日一份报告认为中资股可能见底，因为MSCI中国目前市帐率为1.43倍，回到2011年10月欧债危机时水平，即使是剔除银行股后的市帐率为1.58倍，也只较2011年10月高出8%而已，该行看好碧桂园 、华润罝地 、敏实集团 、中国神华 等，不妨参考。近期略为看好公路股，但见到宁沪通告表示认购未上市的江苏银行的配股，有点诧异，因为宁沪早年已投资房地产市场，虽然规模不大，占收入比重有限，以去年业绩计算，房地产收入只有3亿元人民币，占总收入3.9%，收费公路收入51亿元人民币及比重逾65%，仍然是主业，另涉及公路的油品、餐饮等配套服务则占30%比重。
当然，宁沪在其业绩中亦提及一主两辅三大产业布局，主为收费公路及相关产业链，辅业之一是房地产业务，辅业二是依托宁沪投资公司为平台进行股权投资业务，相信今次投资江苏银行是辅业二。虽然宁沪截至3月底现金只有6.6亿元人民币，但公司表示会以自有资金不超10亿元人民币购买江苏银行非公开定向发行的2亿股，每股作价5元人民币，预计不低于扩大后股本的1.92%，相信以去年51亿元人民币公路收费来看，应有足够资金认购相关股份。(B03)
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马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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