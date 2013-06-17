港报财经评论：业务变多元化，宁沪高息吸引--经济日报6月15日

业务变多元化，宁沪高息吸引/ 余少文

虽然国企指数令人失望，即使走高，高位也是阻力重重，维持低吸中资股策略。至于江苏宁沪 早年搞地产，近日计划投资银行股，似乎想透过多元化辅业来拓盈利空间，吸引与否始终要看股息。中国内地银行同业拆息昨日回升，对A股只带来短暂震荡，沪深300指数最后以升市来结束九连跌。而国企指数昨日曾如预期反弹，可惜高位乏承接，收市前更倒跌，全日跌20点或0.2%，收9,667点，录得十二连跌，如没有记错，连跌十二日是国指推出以来最长跌市，成交额165亿港元，仍有40%主板H股逆市上升；至于红筹指数升33点或0.8%，收4,049点，成交额57亿港元。其实，国指即使可以回补上日下跌裂口9,927点至9,771点，也要面对10,000点阻力，若然可以重上10,000点，又要受到下跌中的10天、20天和50天平均线的阻力。简单而言，即高位阻力重重，除非有重大利好消息，否则国指短期是易跌难升格局。

不过，里昂昨日一份报告认为中资股可能见底，因为MSCI中国目前市帐率为1.43倍，回到2011年10月欧债危机时水平，即使是剔除银行股后的市帐率为1.58倍，也只较2011年10月高出8%而已，该行看好碧桂园 、华润罝地 、敏实集团 、中国神华 等，不妨参考。近期略为看好公路股，但见到宁沪通告表示认购未上市的江苏银行的配股，有点诧异，因为宁沪早年已投资房地产市场，虽然规模不大，占收入比重有限，以去年业绩计算，房地产收入只有3亿元人民币，占总收入3.9%，收费公路收入51亿元人民币及比重逾65%，仍然是主业，另涉及公路的油品、餐饮等配套服务则占30%比重。

当然，宁沪在其业绩中亦提及一主两辅三大产业布局，主为收费公路及相关产业链，辅业之一是房地产业务，辅业二是依托宁沪投资公司为平台进行股权投资业务，相信今次投资江苏银行是辅业二。虽然宁沪截至3月底现金只有6.6亿元人民币，但公司表示会以自有资金不超10亿元人民币购买江苏银行非公开定向发行的2亿股，每股作价5元人民币，预计不低于扩大后股本的1.92%，相信以去年51亿元人民币公路收费来看，应有足够资金认购相关股份。(B03)