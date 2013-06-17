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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 09:45 BJT

中国外汇：5月代客结售汇顺差172亿美元，远期净结汇104亿美元--外管局

路透北京6月17日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，5月银行代客结售汇顺差172亿美元，较上月343亿美元回落
；同月远期结售汇为净结汇104亿美元。
    
    周一刊登在外管局网站的数据显示，5月银行代客结汇1,505亿美元，售汇1,333亿美元。同期，银行代客远期结汇签
约311亿美元，远期售汇签约207亿美元。
 
    以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):
    
                   5月      4月    3月    2月    1月  12年12月  11月  10月   9月    8月   7月   6月   5月
 代客结售汇净额    172      343    446    322    926       543   185    78    63    -63     5   -35    51
 代客收付款顺收    83       169    367    127    554       317    59   -53   -89      0    88    64    91
 代客远期结售汇净  104       91     44     25     94        95    54    -6   -57    -12   -34  -107   -53
 额                                                                                                  
 
    银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起
外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)

    更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/)

 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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