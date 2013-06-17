中国外汇：5月代客结售汇顺差172亿美元，远期净结汇104亿美元--外管局

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京6月17日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，5月银行代客结售汇顺差172亿美元，较上月343亿美元回落 ；同月远期结售汇为净结汇104亿美元。 周一刊登在外管局网站的数据显示，5月银行代客结汇1,505亿美元，售汇1,333亿美元。同期，银行代客远期结汇签 约311亿美元，远期售汇签约207亿美元。 以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元): 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 代客结售汇净额 172 343 446 322 926 543 185 78 63 -63 5 -35 51 代客收付款顺收 83 169 367 127 554 317 59 -53 -89 0 88 64 91 代客远期结售汇净 104 91 44 25 94 95 54 -6 -57 -12 -34 -107 -53 额 银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起 外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完) 更多细节，请点选外管局网站:(www.safe.gov.cn/) (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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