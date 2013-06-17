《香港重要政经日程》--6月17日-6月21日

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
==================今日重要政经消息==================
6月17日（周一）
-- 英皇娱乐 公布年度业绩。
-- 英皇国际 公布年度业绩。
-- 欧舒丹 公布年度业绩。
-- 德永佳 公布年度业绩。
-- 开明投资 公布年度业绩。
--09:00 中国机械工程 在中国举行股东周年大会。
--09:00 恒力商业地产 股东周年大会。
--09:30 同仁堂科技 在中国举行股东周年大会。
--10:00 China Properties Group 股东周年大会。
--10:30 佳兆业 股东周年大会。
--11:00 世茂房地产 股东周年大会。
--14:00 民生银行 在中国举行股东周年大会。
--15:30 新昌营造 股东周年大会。
--15:30 白花油 股东周年大会。
==================近期重要政经消息==================
6月18日（周二）
-- 耀才证券金融 公布年报。
-- 周大福珠宝 公布年报。
-- 神州数码 公布年报。
-- 帝盛酒店集团 公布年报。
-- 华宝国际 公布年报。
-- 华富国际 公布年报。
--08:30 惠誉信评全球银行论坛。
--09:30 农业银行 于北京举行股东周年大会。
--09:30 时富金融服务集团 股东特别大会。
--09:30 中联重科 于湖南长沙举行周年股东大会。
--09:30 招商局国际 股东周年大会。
--10:00 时富投资 股东特别大会。
--10:00 中国汇源果汁 于北京举行股东周年大会。
--10:00 重庆机电 于重庆举行股东周年大会。
--11:00 水务地产集团 股东周年大会。
--12:00 中国太平 股东特别大会。
--14:30 中国南方航空 于广州举行股东周年大会。
--16:30 香港3至5月失业率。
--16:30 香港第一季涉及外贸中国内地加工贸易统计。
6月19日（周三）
--11:00 加拿大皇家银行财富管理与凯捷咨询公司就2013年全球财富报告进行新闻简报。
-- 资本策略地产 公布年报。
-- 勤达集团国际 公布年报。
-- 东方表行 公布年报。
-- 泰昇集团 公布年报。
--09:00 锦江酒店 于上海举行股东周年大会。
--09:00 华南国际电力股份 于北京举行股东周年大会。
--09:30 首都信息 于北京举行股东周年大会。
--10:00 群星纸业 于山东省邹平县举行股东周年大会。
--10:30 中国上城 股东特别大会。
--11:00 南华金融 股东周年大会。
--11:00 励晶太平洋 于澳门举行股东周年大会。
--15:00 北京控股 股东周年大会。
--15:00 京能清洁能源 股东周年大会。
--15:00 中国镍资源 股东周年大会。
--15:30 世界(集团) 股东周年大会。
6月20日（周四）
-- 中国投融资 公布年报。
-- 镇科集团 公布年报。
-- 经济日报集团 公布年报。
-- 莎莎国际 公布年报。
-- 耀莱集团 公布年报。
--09:30 中信证券 于北京举行股东周年大会。
--10:00 中策集团 股东周年大会。
--10:30 宝信汽车 于上海举行股东周年大会。
--14:30 卜蜂莲花 股东周年大会。
--15:00 远东酒店实业 股东特别大会。
--16:30 香港5月消费物价指数(CPI)。
--16:30 香港4月对外商品贸易量及价格统计。
*6月21日（周五）
--16:30 香港3月就业及职位空缺统计数字。
-- 安域亚洲 公布年报。
-- 雅天妮 公布年报。
-- 包浩斯国际 公布年报。
-- 中国伽玛 公布年报。
-- 昊天能源集团 公布年报。
-- 香港通讯国际控股 公布年报。
-- Joyce Boutique 公布年报。
-- 龙润茶 公布年报。
-- 东方报业集团 公布年报。
-- 先施表行 公布年报。
-- 东南国际集团 公布年报。
-- 皓天财经集团 公布年报。
-- 长江制衣 公布年报。
-- YGM贸易 公布年报。
--09:00 中国泰丰床品 股东周年大会。
--09:00 东风汽车集团 于湖北武汉举行股东周年大会。
--09:30 中国高速传动 于江苏南京举行股东周年大会。
--09:30 华能新能源 于北京举行股东周年大会。
--10:00 新濠博亚娱乐 股东特别大会。
--10:00 三一国际 于渖阳举行股东周年大会。
--10:00 成都普天电缆股份 于四川成都举行股东周年大会。
--10:00 福和集团 股东周年及股东特别大会。
--10:00 中国人民保险集团 于北京举行年度股东大会。
--10:30 万科置业海外 股东特别大会。
--11:00 香港建屋贷款 股东周年大会。
--11:00 建懋国际 股东周年大会。
--11:00 大中华实业 股东周年大会。
--14:30 泰凌医药 股东周年大会。
--15:00 中国神华 于北京举行股东周年大会。
--15:00 浙江沪杭甬 于浙江杭州举行股东周年大会。
--16:30 远东控股国际 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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