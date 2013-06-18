《香港重要政经日程》--6月18日-6月24日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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==================今日重要政经消息==================
6月18日（周二）
-- 耀才证券金融 公布年报。
-- 周大福珠宝 公布年报。
-- 神州数码 公布年报。
-- 帝盛酒店集团 公布年报。
-- 华宝国际 公布年报。
-- 华富国际 公布年报。
--08:30 惠誉信评全球银行论坛。
--09:30 农业银行 于北京举行股东周年大会。
--09:30 时富金融服务集团 股东特别大会。
--09:30 中联重科 于湖南长沙举行周年股东大会。
--09:30 招商局国际 股东周年大会。
--10:00 时富投资 股东特别大会。
--10:00 中国汇源果汁 于北京举行股东周年大会。
--10:00 重庆机电 于重庆举行股东周年大会。
--11:00 水务地产集团 股东周年大会。
--12:00 中国太平 股东特别大会。
--14:30 中国南方航空 于广州举行股东周年大会。
--16:30 香港3至5月失业率。
--16:30 香港第一季涉及外贸中国内地加工贸易统计。
==================近期重要政经消息==================
6月19日（周三）
--11:00 加拿大皇家银行财富管理与凯捷咨询公司就2013年全球财富报告进行新闻简报。
-- 资本策略地产 公布年报。
-- 勤达集团国际 公布年报。
-- 东方表行 公布年报。
-- 泰昇集团 公布年报。
--09:00 锦江酒店 于上海举行股东周年大会。
--09:00 华南国际电力股份 于北京举行股东周年大会。
--09:30 首都信息 于北京举行股东周年大会。
--10:00 群星纸业 于山东省邹平县举行股东周年大会。
--10:30 中国上城 股东特别大会。
--11:00 南华金融 股东周年大会。
--11:00 励晶太平洋 于澳门举行股东周年大会。
--15:00 北京控股 股东周年大会。
--15:00 京能清洁能源 股东周年大会。
--15:00 中国镍资源 股东周年大会。
--15:30 世界(集团) 股东周年大会。
6月20日（周四）
-- 中国投融资 公布年报。
-- 镇科集团 公布年报。
-- 经济日报集团 公布年报。
-- 莎莎国际 公布年报。
-- 耀莱集团 公布年报。
--09:30 中信证券 于北京举行股东周年大会。
--10:00 中策集团 股东周年大会。
--10:30 宝信汽车 于上海举行股东周年大会。
--14:30 卜蜂莲花 股东周年大会。
--15:00 远东酒店实业 股东特别大会。
--16:30 香港5月消费物价指数(CPI)。
--16:30 香港4月对外商品贸易量及价格统计。
6月21日（周五）
--16:30 香港3月就业及职位空缺统计数字。
-- 安域亚洲 公布年报。
-- 雅天妮 公布年报。
-- 包浩斯国际 公布年报。
-- 中国伽玛 公布年报。
-- 昊天能源集团 公布年报。
-- 香港通讯国际控股 公布年报。
-- Joyce Boutique 公布年报。
-- 龙润茶 公布年报。
-- 东方报业集团 公布年报。
-- 先施表行 公布年报。
-- 东南国际集团 公布年报。
-- 皓天财经集团 公布年报。
-- 长江制衣 公布年报。
-- YGM贸易 公布年报。
--09:00 中国泰丰床品 股东周年大会。
--09:00 东风汽车集团 于湖北武汉举行股东周年大会。
--09:30 中国高速传动 于江苏南京举行股东周年大会。
--09:30 华能新能源 于北京举行股东周年大会。
--10:00 新濠博亚娱乐 股东特别大会。
--10:00 三一国际 于渖阳举行股东周年大会。
--10:00 成都普天电缆股份 于四川成都举行股东周年大会。
--10:00 福和集团 股东周年及股东特别大会。
--10:00 中国人民保险集团 于北京举行年度股东大会。
--10:30 万科置业海外 股东特别大会。
--11:00 香港建屋贷款 股东周年大会。
--11:00 建懋国际 股东周年大会。
--11:00 大中华实业 股东周年大会。
--14:30 泰凌医药 股东周年大会。
--15:00 中国神华 于北京举行股东周年大会。
--15:00 浙江沪杭甬 于浙江杭州举行股东周年大会。
--16:30 远东控股国际 股东周年大会。
*6月24日（周一）
-- 亚伦国际 公布年报。
-- 华南城 公布年报。
-- 庄士中国 公布年报。
-- 汉基控股 公布年报。
-- 万保刚集团 公布年报。
-- 海峡石油化工 公布年报。
-- 新兴光学 公布年报。
--10:00 金川国际 股东周年大会。
--11:00 光汇石油 股东特别大会。
--11:00 恒力商业地产 股东周年大会。
--11:00 中亚能源 股东特别大会。
--14:30 潍柴动力 于山东潍坊举行股东周年大会。
--15:00 能源国际投资 股东特别大会及股东周年大会。
--15:00 江晨国际 股东特别大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 李珊珊)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。