投行观点：中国下半年经济增长难有起色，人民币或有贬值压力--中金

路透北京6月17日 - 中国大型投行--中金公司发布的最新报告称，今年下半年经济增长难有显着起色，明年增长将进一步放缓。明年中国政府经济增长目标或下调至7%。预计未来几个季度外汇占款增量和今年一季度比将有明显下降，人民币或有贬值压力。

报告表示，由于今年上半年外汇占款和社会融资总量增长较快，上调2013年M2增速预测至14%，预计2014年M2增长13%，新增贷款对GDP的比例维持在2013年的水平，达到9.9万亿元人民币。

“受房地产泡沫掣肘，预计基准利率维持不变，央行将主要通过公开市场操作调节流动性，在没有出现较大的资金流出的情形下，维持当前存款准备金率水平。”报告称。

但考虑到目前实体经济面临的货币条件偏紧，增长动能偏弱，货币政策放松的压力增加，短期内存在微调的可能，首先体现为增加流动性供给，降低银行间市场利率。但是受制于结构矛盾，尤其是房地产泡沫的掣肘，宏观政策大力度刺激总需求的可能性小，政策将着重于结构改革，和控制、消化过去累积的金融风险。

由于5月份通胀低于此前预期，报告下调今年CPI增长率预测至2.6%，预计明年CPI通胀率仍然温和，为3.0%；PPI通缩继续，下调今年PPI增长率预测至-1.7%，明年跌幅收窄。

报告认为，从外部环境看，美国量化宽松预计在今年下半年减量、明年退出，支持美元汇率走强。受此影响，中国短期资本流入将减少，甚至流出，国内面临流动性的逆流。

“但政策对贬值的容忍度不大，预计央行人民币对美元汇率中间价位于6.10-6.30的区间。即期汇率则可能从目前的中间价强边（+1%）逐渐转至弱边（-1%）。”报告称。

报告维持2013年GDP增长7.7%的预测，但存在下行风险；预计2014年GDP增速下滑至7.3%。

中国5月物价数据意外低于预期，CPI同比上涨2.1%，投资和消费亦无亮点，5月规模以上工业增加值同比增长9.2%，1-5月固定资产投资增长20.4%，均低于市场预期。同时PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。