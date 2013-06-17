投行观点：中国下半年经济增长难有起色，人民币或有贬值压力--中金

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京6月17日 - 中国大型投行--中金公司发布的最新报告称，今年下半年经济增长难有显着起色，明年增长将进一步放缓。明年中国政府经济增长目标或下调至7%。预计未来几个季度外汇占款增量和今年一季度比将有明显下降，人民币或有贬值压力。
报告表示，由于今年上半年外汇占款和社会融资总量增长较快，上调2013年M2增速预测至14%，预计2014年M2增长13%，新增贷款对GDP的比例维持在2013年的水平，达到9.9万亿元人民币。
“受房地产泡沫掣肘，预计基准利率维持不变，央行将主要通过公开市场操作调节流动性，在没有出现较大的资金流出的情形下，维持当前存款准备金率水平。”报告称。
但考虑到目前实体经济面临的货币条件偏紧，增长动能偏弱，货币政策放松的压力增加，短期内存在微调的可能，首先体现为增加流动性供给，降低银行间市场利率。但是受制于结构矛盾，尤其是房地产泡沫的掣肘，宏观政策大力度刺激总需求的可能性小，政策将着重于结构改革，和控制、消化过去累积的金融风险。
由于5月份通胀低于此前预期，报告下调今年CPI增长率预测至2.6%，预计明年CPI通胀率仍然温和，为3.0%；PPI通缩继续，下调今年PPI增长率预测至-1.7%，明年跌幅收窄。
报告认为，从外部环境看，美国量化宽松预计在今年下半年减量、明年退出，支持美元汇率走强。受此影响，中国短期资本流入将减少，甚至流出，国内面临流动性的逆流。
“但政策对贬值的容忍度不大，预计央行人民币对美元汇率中间价位于6.10-6.30的区间。即期汇率则可能从目前的中间价强边（+1%）逐渐转至弱边（-1%）。”报告称。
报告维持2013年GDP增长7.7%的预测，但存在下行风险；预计2014年GDP增速下滑至7.3%。
中国5月物价数据意外低于预期，CPI同比上涨2.1%，投资和消费亦无亮点，5月规模以上工业增加值同比增长9.2%，1-5月固定资产投资增长20.4%，均低于市场预期。同时PPI进一步下行且在较长时间内转正无望，令市场从担心通胀转为通缩，仍处在低位的工业生产也表明了内需持续低迷，二季度经济恐难乐观。
市场期待三中全会对未来几年结构改革的总体规划和落实的路线图。报告认为，财税改革和金融改革是最有可能的突破口，三中全会可能形成指导性的意见。新型城镇化的推进则将促进地方政府财政、土地和户籍制度等多方面改革。改革在有些方面难度较大，争议较多，未来的推进的速度和力度还有待观察。（完） (发稿 谢衡; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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