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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 10:12 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交投窄幅盘整，FED利率会议前观望气氛浓厚

路透台北6月17日 - 台币兑美元 周一早盘走升。周二美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将展开为期两天的货币政策会议，市场静待利率政策结果出炉及FED主席贝南克会后谈话内容，观望气氛浓厚交投清淡，料台币今日将陷入窄幅区间盘整。

汇银人士指出，FED利率会议的不确定性稍有压抑韩元续涨力道，韩元早盘微贬，并没有明确方向，致台币早盘实质交投平盘附近整理，台币主交投区间暂看在29.850-29.900。

“今天早盘市场很安静、没什么量!”一位外商银行交易员说。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.865-29.890；上日则在29.860-29.880，央行上日作价收于29.970。

本地时间10:05时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值1角报29.870。

交易员观察市场最新动态：

* 市场静待FED利率决策会议结果令观望气氛偏浓

* 日圆 亚洲盘初维持在94-95元附近整理

* 韩元 早盘则微跌至1,127-1,129元附近盘旋

* 台股 盘初上涨0.39%，小幅反弹向8,000点靠拢

* NDF指标一个月美元/台币 报在29.839附近

* 开盘约50分钟台北外汇经纪公司成交量在0.66亿美元，交投清淡

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.850-29.900

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