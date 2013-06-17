台湾汇市：台币早盘实质交投窄幅盘整，FED利率会议前观望气氛浓厚

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北6月17日 - 台币兑美元 周一早盘走升。周二美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将展开为期两天的货币政策会议，市场静待利率政策结果出炉及FED主席贝南克会后谈话内容，观望气氛浓厚交投清淡，料台币今日将陷入窄幅区间盘整。
汇银人士指出，FED利率会议的不确定性稍有压抑韩元续涨力道，韩元早盘微贬，并没有明确方向，致台币早盘实质交投平盘附近整理，台币主交投区间暂看在29.850-29.900。
“今天早盘市场很安静、没什么量!”一位外商银行交易员说。
不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在29.865-29.890；上日则在29.860-29.880，央行上日作价收于29.970。
本地时间10:05时，台币兑美元因央行上日盘末作价而升值1角报29.870。
交易员观察市场最新动态：
* 市场静待FED利率决策会议结果令观望气氛偏浓
* 日圆 亚洲盘初维持在94-95元附近整理
* 韩元 早盘则微跌至1,127-1,129元附近盘旋
* 台股 盘初上涨0.39%，小幅反弹向8,000点靠拢
* NDF指标一个月美元/台币 报在29.839附近
* 开盘约50分钟台北外汇经纪公司成交量在0.66亿美元，交投清淡
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.850-29.900
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* 纽约汇市：日圆持续升势，市场不确定货币政策前景 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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