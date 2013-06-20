台湾汇市:台币兑美元开盘重贬，因美联储称今年稍晚将缩减购债

路透台北6月20日 - 台币兑美元 周四开盘重贬，盘中低位触及30.135。此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克称若经济预估正确，或在今年缩减购债，明年年中前结束购债。

交易员表示，贝南克明确表态今年稍晚启动减持购债计画后，亚币全线走贬，其中韩元盘初大跌，台币盘初也向低位测试，不过出口商逢高抛汇意愿强烈，令台币贬幅收敛，后续仍要观察韩元贬幅是否扩大对台币的影响。

不计央行作价台币开/收盘价的因素，盘初台币实际成交区间29.850-29.960；上日则在29.900-29.950，央行上日作价收于29.960。