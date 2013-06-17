路透调查：日本公债多空动向指标跳升至正52，市场人气大幅改善

路透东京6月17日 - 周一公布的最新路透调查显示，波动较大的日本公债市场人气出现大幅改善，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持短期利率在较低水准。

调查中，日本公债多空动向指标 跳升至正52，前次调查为负13。该指标通过看多投资者减去看空投资者计算而来。

美联储本周二和周三将举行例行会议。华尔街日报周四报导称，美联储调整买债计划并不意味着其将“一次性”结束资产购买，或者说联储“会很快上调短期利率”。

市场人士表示，该报导支撑美国公债价格，并提振日本债市人气。

自从日本央行4月4日公布激进的货币宽松政策以来，日债交易便剧烈震荡。10年期公债 收益率(殖利率)在日央行宣布政策后下滑至0.315%的纪录低位，上月又最高涨至1%，为逾一年来最高。

在最新调查中，约57.1%的受访者预期长债收益率将下跌，比例高于上周调查时的30.4%。

约38.1%的受访者预期长债收益率将横盘整理，高于上次调查的26.1%；仅有4.8%的受访者预期收益率将上升，较上次调查的43.5%大幅下降。

预期收益率走升的人数比率下降对于决策者而言应是一个利好迹象，因越来越多人担忧举债成本飙升或将破坏日央行的超宽松货币政策。

预估中值显示，指标10年券收益率 本周末时料为0.800%，比周五收盘价0.815%低1.5个基点。

该收益率周一上扬1.5个基点至0.830%。

最新线上调查访问了大型机构的89位日债市场人士，21人回覆，回覆率为23.6%。其中有11个回覆是来自银行、退休金和投资基金以及保险公司等中长期投资大户。

该调查是在日本时间周五至周一上午8:30(周日2330GMT)期间进行。(完)