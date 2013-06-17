路透调查：日本公债多空动向指标跳升至正52，市场人气大幅改善

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透东京6月17日 - 周一公布的最新路透调查显示，波动较大的日本公债市场人气出现大幅改善，因市场预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将维持短期利率在较低水准。
调查中，日本公债多空动向指标 跳升至正52，前次调查为负13。该指标通过看多投资者减去看空投资者计算而来。
美联储本周二和周三将举行例行会议。华尔街日报周四报导称，美联储调整买债计划并不意味着其将“一次性”结束资产购买，或者说联储“会很快上调短期利率”。
市场人士表示，该报导支撑美国公债价格，并提振日本债市人气。
自从日本央行4月4日公布激进的货币宽松政策以来，日债交易便剧烈震荡。10年期公债 收益率(殖利率)在日央行宣布政策后下滑至0.315%的纪录低位，上月又最高涨至1%，为逾一年来最高。
在最新调查中，约57.1%的受访者预期长债收益率将下跌，比例高于上周调查时的30.4%。
约38.1%的受访者预期长债收益率将横盘整理，高于上次调查的26.1%；仅有4.8%的受访者预期收益率将上升，较上次调查的43.5%大幅下降。
预期收益率走升的人数比率下降对于决策者而言应是一个利好迹象，因越来越多人担忧举债成本飙升或将破坏日央行的超宽松货币政策。
预估中值显示，指标10年券收益率 本周末时料为0.800%，比周五收盘价0.815%低1.5个基点。
该收益率周一上扬1.5个基点至0.830%。
最新线上调查访问了大型机构的89位日债市场人士，21人回覆，回覆率为23.6%。其中有11个回覆是来自银行、退休金和投资基金以及保险公司等中长期投资大户。
该调查是在日本时间周五至周一上午8:30(周日2330GMT)期间进行。(完)
(编译 王兴亚; 审校 徐文焰)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选