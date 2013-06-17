香港金融：金管局总裁料千亿美元热钱不会骤然撤离--报载

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港6月17日 - 多份香港报章周一引述香港金融管理局总裁陈德霖表示，由2008年第四季至今流入香港银行体系的千亿美元热钱始终一天会离开，但相信不会一下子撤离；他称，即使美国加息周期开始，利率亦不会突然抽升至4-5%的过去“正常水平”。
不过，陈德霖表示，假如香港的按揭息率由目前倍增至5%的长期正常水平，肯定会影响楼市发展；但现时评论倘美国利率回复正常后，香港楼市周期会否转至下行周期，则属言之尚早。
其中香港明报引述陈德霖近日在纽约表示，市场近期多了讨论美国何时退市、在什么时候开始减少买债规模，这个问题存在很大不确定性，QE（量化宽松）规模愈大、时间愈长，退市难度及风险亦愈高。
他并指出，雷曼兄弟倒闭后，自2008年第四季至今，香港银行体系结余累计停泊1,000亿美元等值资金，对比金融海啸前仅得数亿美元高很多。
“这些资金不会永远留在系统，总有一天会离开。”但他认为，千亿美元热钱不会一下子撤离，因为即使美国加息周期开始，亦不会由零利率瞬间抽升至4-5%。
另一方面，金管局先后推出了六轮的逆周期措施，收紧按揭贷款以加强管理银行体系风险。香港经济日报的报导引述陈德霖称，前楼市交投量下跌，但楼价未见大幅调整，可见上升周期动力仍然存在。
“过往正常按息水平为5厘，是现在的双倍，97、98年更达11至12厘。”他说。
他认为，若美国利率回复正常，本港楼市是否会由现时的上升周期，转至下行周期，现时评论属言之尚早，但当局会继续监察市场发展，按需要决定是否维持或微调有关措施。
陈德霖并指出，楼价过去数年急升，原因包括供求关系，其次就是超低息环境，成为支撑楼市上升的动力，若这些环境因素有变，将会影响楼市。（完） (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选