香港金融：金管局总裁料千亿美元热钱不会骤然撤离--报载

路透香港6月17日 - 多份香港报章周一引述香港金融管理局总裁陈德霖表示，由2008年第四季至今流入香港银行体系的千亿美元热钱始终一天会离开，但相信不会一下子撤离；他称，即使美国加息周期开始，利率亦不会突然抽升至4-5%的过去“正常水平”。

不过，陈德霖表示，假如香港的按揭息率由目前倍增至5%的长期正常水平，肯定会影响楼市发展；但现时评论倘美国利率回复正常后，香港楼市周期会否转至下行周期，则属言之尚早。

其中香港明报引述陈德霖近日在纽约表示，市场近期多了讨论美国何时退市、在什么时候开始减少买债规模，这个问题存在很大不确定性，QE（量化宽松）规模愈大、时间愈长，退市难度及风险亦愈高。

他并指出，雷曼兄弟倒闭后，自2008年第四季至今，香港银行体系结余累计停泊1,000亿美元等值资金，对比金融海啸前仅得数亿美元高很多。

“这些资金不会永远留在系统，总有一天会离开。”但他认为，千亿美元热钱不会一下子撤离，因为即使美国加息周期开始，亦不会由零利率瞬间抽升至4-5%。

另一方面，金管局先后推出了六轮的逆周期措施，收紧按揭贷款以加强管理银行体系风险。香港经济日报的报导引述陈德霖称，前楼市交投量下跌，但楼价未见大幅调整，可见上升周期动力仍然存在。

“过往正常按息水平为5厘，是现在的双倍，97、98年更达11至12厘。”他说。

他认为，若美国利率回复正常，本港楼市是否会由现时的上升周期，转至下行周期，现时评论属言之尚早，但当局会继续监察市场发展，按需要决定是否维持或微调有关措施。