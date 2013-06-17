台湾债市：五年公债殖利率因股市扬升而微弹，市场观望美联储会议结果

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北6月17日 - 台湾五年券102/2 殖利率周一盘初小升。尽管美国公债殖利率上周五小跌，但今日台股反弹，令台债殖利率小幅扬升。不过囿于美联储(FED)即将在明日举行为期两天货币政策会议，市场对此变数倾向退场观望。
美国公债价格上周五上涨，因交易商押注即使美联储会在今年放缓购债，但也将维持近零利率一段较长时间以扶助经济。
交易员观察市场的最新动态：
* 台股 盘中小幅弹升0.5%左右，令多单稍微却步
* 二位交易员表示，某特定大型金融机构在102/6期公债 曾亮名在1.3990%附近挂出买单。观察该大型机构后续动作。
* 五年券和10年券的利差逐渐仍大，观察公债殖利率曲线是否持续陡峭
* 市场观望周三美联储开会的结果，交易商倾向退场公债交易，今日成交清淡
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在0.97-1.0%。102/6R则在1.35-1.375%。本地时间10:17最新报价：
* 102/2殖利率升0.46个基点，报0.9880%。102/6R 发行前交易殖利率升0.35个基点，报1.3630%。
以下为最新相关报导链接：
* 《一周经济焦点》期待美联储主席谈话能够厘清立场，而非带来纷扰
* 《综述》消费者信心和工业生产数据显示美国经济稳定
* 《亚洲金融焦点》新加坡金管局就利率操纵问题处罚20家银行
* 美国经济：IMF敦促美国撤销减赤措施，称这些措施将严重拖累今年经济成长 (完) (记者 高洁如; 审校)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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