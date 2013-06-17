版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 10:32 BJT

台湾债市：五年公债殖利率因股市扬升而微弹，市场观望美联储会议结果

路透台北6月17日 - 台湾五年券102/2 殖利率周一盘初小升。尽管美国公债殖利率上周五小跌，但今日台股反弹，令台债殖利率小幅扬升。不过囿于美联储(FED)即将在明日举行为期两天货币政策会议，市场对此变数倾向退场观望。

美国公债价格上周五上涨，因交易商押注即使美联储会在今年放缓购债，但也将维持近零利率一段较长时间以扶助经济。

交易员观察市场的最新动态：

* 台股 盘中小幅弹升0.5%左右，令多单稍微却步

* 二位交易员表示，某特定大型金融机构在102/6期公债 曾亮名在1.3990%附近挂出买单。观察该大型机构后续动作。

* 五年券和10年券的利差逐渐仍大，观察公债殖利率曲线是否持续陡峭

* 市场观望周三美联储开会的结果，交易商倾向退场公债交易，今日成交清淡

今日预估殖利率主要交易区间：

* 102/2暂看在0.97-1.0%。102/6R则在1.35-1.375%。本地时间10:17最新报价：

* 102/2殖利率升0.46个基点，报0.9880%。102/6R 发行前交易殖利率升0.35个基点，报1.3630%。

以下为最新相关报导链接：

* 《一周经济焦点》期待美联储主席谈话能够厘清立场，而非带来纷扰

* 《综述》消费者信心和工业生产数据显示美国经济稳定

* 《亚洲金融焦点》新加坡金管局就利率操纵问题处罚20家银行

* 美国经济：IMF敦促美国撤销减赤措施，称这些措施将严重拖累今年经济成长 (完) (记者 高洁如; 审校)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐