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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 10:25 BJT

****《港报快速浏览》--6月17日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：国足屡创新低，换教练只换汤--星岛日报                              
 港报社评：美经济遭下调，退市今年不宜--信报                                  
 港报社评：待供应追上，楼控今年不松--经济日报                                
 港报社评：美国须向世界作出交代--文汇报                                      
 港报社评：有教无类沦为空话，直资校须接受派位--明报                          
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：退市恐惧解铃人--信报6月17日                                   
 港报财经评论：业务变多元化，宁沪高息吸引--经济日报6月15日                   
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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