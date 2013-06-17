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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 10:47 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆跌向94.50区域，交投偏淡

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* 美元兑日圆走势偏淡，在从94.08升至94.78后资金流动消退

* 美元/日圆脱离高位，跌向94.50，普通期权到期可能发挥作用

* 在95.00之前仍有卖单，一些交易员在上方设有停止单

* 在94.20-30之前起有买单，有一些基金在该水准卖出

* 在93.95下方及93.75有停止单。(完)

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