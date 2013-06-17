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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 11:13 BJT

汇市简讯：美元/坡元延续涨势，追随美元/日圆和日股的涨势

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* 美元兑坡元在强劲买盘的带动下升至1.2558的高位，受新加坡出口低迷刺激

* 日经指数最新上涨1.20%，刺激美元/日圆买盘

* 美元/欧元最新报1.2547-1.2553，若持续向上突破1.2550，则将瞄准1.2600。(完)

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