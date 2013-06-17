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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 11:17 BJT

日本股市：日经指数早盘上涨，防御类股买盘协助逆转盘初跌势

路透东京6月17日 - 日股日经指数周一早盘上涨1.2%，防御类股的买盘协助逆转盘初跌势，带领日经指数离开熊市区域。

日经指数 早盘上涨152.14点，至12,838.66点。此前曾低见12,549.82，因美股周五下跌。周一的升势让日经指数回到100日移动均线切入位12,735.31上方，但仍低于一目均衡云区，为一偏空讯号。

防御类股中食品指数 大涨3.3%，日本烟草 劲升4.9%；武田药品工业 涨2.3%，同业Eisai 大涨3.4%。

东证股价指数 升1.3%至1,070.22点，交投淡静，成交量为过去90日全日均量的31%。(完)
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