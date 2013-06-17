台湾债市：RP利率持稳，投信资金充裕入市积极

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透台北6月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一大致平稳，由于近期货币市场资金仍相当充裕，不少钱进入货币型基金，令投信资金充裕，入市积极。
资金调度人士表示，眼前多数银行仍对承作跨月RP并不积极，但因寿险及投信资金充裕，大致能够支应资金的供给，令债券附买回市场的利率还维持在区间的低档。
“ 本周情况应该还好，下周月底紧缩效果会比较明显一点。”一位证券商交易员说。
另一位票券商交易员则说，央行目前仍然维持货币市场的资金充裕，将有利银行继续进入债券附买回市场供给资金，目前看来月底的债券附买回利率仍有机会维持在近期交易区间附近。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致同于上日。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.68%，与上日的区间相似。
本周紧缩因素包括：周一的128亿台币台电公司债交割、周二冠德建设10亿台币公司债交割。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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