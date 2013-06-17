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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 11:19 BJT

台湾债市：RP利率持稳，投信资金充裕入市积极

路透台北6月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周一大致平稳，由于近期货币市场资金仍相当充裕，不少钱进入货币型基金，令投信资金充裕，入市积极。

资金调度人士表示，眼前多数银行仍对承作跨月RP并不积极，但因寿险及投信资金充裕，大致能够支应资金的供给，令债券附买回市场的利率还维持在区间的低档。

“ 本周情况应该还好，下周月底紧缩效果会比较明显一点。”一位证券商交易员说。

另一位票券商交易员则说，央行目前仍然维持货币市场的资金充裕，将有利银行继续进入债券附买回市场供给资金，目前看来月底的债券附买回利率仍有机会维持在近期交易区间附近。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致同于上日。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.68%，与上日的区间相似。

本周紧缩因素包括：周一的128亿台币台电公司债交割、周二冠德建设10亿台币公司债交割。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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