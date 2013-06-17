更新版 1-香港个股：李嘉诚旗下三企业斥资高至9.5亿欧元投资荷兰废物处理业务

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 长建、长实、电能联手李嘉诚基金会收购荷兰废物处理项目
* 交易出资额高至9.5亿欧元
* 收购目标为荷兰最大废物处理商 (新增细节和背景)
路透香港6月17日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的长江基建 、长江实业 、电能实业 等周一宣布，将出资高至9.5亿欧元（约98.4亿港元）组成合营，收购在荷兰从事废物处理及可再生能源供应商RAV Water Treatment I B.V的100%股权。
据这几家公司的联合声明称，收购RAV的代价为9.4368亿欧元，而长建、长实、电能实业和李嘉诚基金会将按35：35：20：10的股权比例支付认购及股东贷款，因而四方提供的出资总额最高达9.5亿欧元。
RAV是荷兰最大的废物转化为能源（Energy from Waste）的企业，主要从事废物处理及通过焚化废物生产及供应可再生能源，占当地废物处理市场23%的份额。截至2012年底止其除税及特殊项目后纯利为4,230万欧元。
“这家企业拥有可靠和稳定的收入来源，以及很好的盈利能力，是一项吸引的业务。”长建副董事总经理甄达安（Andy Hunter）称。
近年频频在海外南征北讨的长建，今年初就以32亿港元收购新西兰Enviro Waste Services Limited，开拓当地废物管理基建业务。此外，公司亦持有英国污水处理公司Northumbrian Water。
长江基建主要从事基建发展，电能实业则在香港提供电力及在香港以外地区投资能源相关设施，长实则为该两公司的最终控股股东。李嘉诚基金会被长实、和黄 主席李嘉诚视为“第三个儿子”，从事慈善事业。他们表示，是项收购被视为财团一个触目的长期投资机会。
公布收购后，长实早盘股价造好，早盘收高3.34%，报108.2港元；长建和电能实业则分别收高3.08%和2.37%；均优于大盘恒生指数 1.34%的升幅。（完）
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(记者 梁慧仪；审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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