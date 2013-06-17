更新版 1-香港个股：李嘉诚旗下三企业斥资高至9.5亿欧元投资荷兰废物处理业务

* 长建、长实、电能联手李嘉诚基金会收购荷兰废物处理项目

* 交易出资额高至9.5亿欧元

* 收购目标为荷兰最大废物处理商 (新增细节和背景)

路透香港6月17日 - 由亚洲首富李嘉诚掌控的长江基建 、长江实业 、电能实业 等周一宣布，将出资高至9.5亿欧元（约98.4亿港元）组成合营，收购在荷兰从事废物处理及可再生能源供应商RAV Water Treatment I B.V的100%股权。

据这几家公司的联合声明称，收购RAV的代价为9.4368亿欧元，而长建、长实、电能实业和李嘉诚基金会将按35：35：20：10的股权比例支付认购及股东贷款，因而四方提供的出资总额最高达9.5亿欧元。

RAV是荷兰最大的废物转化为能源（Energy from Waste）的企业，主要从事废物处理及通过焚化废物生产及供应可再生能源，占当地废物处理市场23%的份额。截至2012年底止其除税及特殊项目后纯利为4,230万欧元。

“这家企业拥有可靠和稳定的收入来源，以及很好的盈利能力，是一项吸引的业务。”长建副董事总经理甄达安（Andy Hunter）称。

近年频频在海外南征北讨的长建，今年初就以32亿港元收购新西兰Enviro Waste Services Limited，开拓当地废物管理基建业务。此外，公司亦持有英国污水处理公司Northumbrian Water。

长江基建主要从事基建发展，电能实业则在香港提供电力及在香港以外地区投资能源相关设施，长实则为该两公司的最终控股股东。李嘉诚基金会被长实、和黄 主席李嘉诚视为“第三个儿子”，从事慈善事业。他们表示，是项收购被视为财团一个触目的长期投资机会。

公布收购后，长实早盘股价造好，早盘收高3.34%，报108.2港元；长建和电能实业则分别收高3.08%和2.37%；均优于大盘恒生指数 1.34%的升幅。（完）

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