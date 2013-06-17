基金观点：PIMCO葛罗斯称美联储不会很快升息，中期美债具吸引力

路透纽约6月14日 - 全球最大共同基金--太平洋投资管理公司(PIMCO)的首席投资长葛罗斯周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)不大可能很快上调利率，他认为中期美国公债是个吸引人的投资机会。

“我们认为，美联储至少在接下来的几年里不会大幅上调利率，”PIMCO创始人葛罗斯在该公司网站刊出的文章里写道。

葛罗斯在这篇题为“债券走向何方？绘制前进之路，”的文章中称，美国7.6%的失业率仍然太高，不足以让美联储很快结束宽松货币政策。

外界预期美联储将开始撤走其月购债850亿美元的计划，葛罗斯是最新一位认为市场对这种预期反应过度的大型基金经理人。

葛罗斯管理的旗舰基金--PIMCO总回报基金(Total Return Fund)资产规模高达2,852亿美元。他在周五的文章中表示正在为该基金降低风险，因应经济不确定性和全球刺激措施对经济增长造成的负面影响。据该公司网站，PIMCO总回报基金今年下滑1.23%。

葛罗斯说，中期美国公债收益率约为2%，目前来看富有吸引力。不过该公司网站显示，5月葛罗斯将PIMCO总回报基金中的美国公债投资配比从4月的39%下调至37%。

美国10年期公债收益率周五收盘报2.13%。该收益率自5月22日以来一路飙升，当时美联储贝南克在国会作证时表示，购债措施近期可能减缓或结束。

葛罗斯亦称，PIMCO避开存续期较长的公债，减持易受经济风险冲击的公司和行业的债券，并增持较强经济体债券，比如美国、巴西、墨西哥和澳洲。

他上月曾表示，固定收益资产长达31年的牛市于4月29日终结。但这次在最新文章中，葛罗斯称债市仍然没有接近熊市。

“虽然不大可能很快重现那样的牛市，但我们也不认为债券正在步入熊市，”葛罗斯说。

PIMCO隶属于欧洲金融服务公司安联 ，截至3月底旗下管理的资产规模为2.04万亿(兆)美元。(完)