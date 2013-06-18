更正-台湾新债：台积电将标售七年和十年无担债，金额预计100及50亿台币--消息(6月17日)

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(更正内文第一及第三段所提及的"五年"及"七年"期公司债，因有误，请改为"七年"和"十年")
路透台北6月17日 - 二位消息人士周一表示，全球最大晶圆代工厂--台积电 周五中午前将进行七年和十年无担保公司债标售，金额各预计100亿及50亿，本次发行上限为200亿台币。
台积电在5月中旬时经由董事会通过，将募集总额450亿台币公司债，以支应产能扩充需求。
一位证券商交易人士表示，目前初估台积电七年期公司债的标售利率可能在1.30-1.35%；十年公司债的标售利率估在1.55-1.60%，周五标售前可能因市场利率波动有所变化。
美联储(FED)即将在周二-周三举行为期两天货币政策会议。本地时间周四凌晨二 点十五分将宣布会议结果。
台积电在中华信评的评等为"twAAA"。(完)
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路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。