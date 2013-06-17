路透基点：华为7亿美元贷款案进入银团阶段--RLPC

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透香港6月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，华为技术有限公司7亿美元五年期贷款案已进入银团阶段。
澳新银行、花旗银行、星展银行、汇丰银行、渣打银行与三井住友银行为本案的牵头行兼簿记行。
该筹资交易平均分为一笔子弹式贷款和一笔循环信贷，筹得资金用于经营资本。
贷款承诺费为35个基点；循环信贷部分若动用资金比例为50%或以下，承诺费用为50个基点，动用比例在51-70%时的承诺费用为35个基点。
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点。
银行获邀分三个层次参贷：承贷7,500万美元或以上的银行综合收益为170个基点，承诺费为100个基点，并获牵头行头衔；承贷5,000-7,400万美元的银行综合收益为165个基点，承诺费为75个基点，并获主办行头衔；承贷3,000-4,900万美元的银行综合收益为160个基点，承诺费为50个基点，并获安排行头衔。
华为定于6月20日对银行业者进行情况陈述，各家银行须在7月10日前回复。
一如稍早报导，华为可能最高融资10亿美元，这取决于银行回复情况。该笔资金由华为技术投资有限公司所借入。(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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