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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 12:19 BJT

路透基点：华为7亿美元贷款案进入银团阶段--RLPC

路透香港6月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，华为技术有限公司7亿美元五年期贷款案已进入银团阶段。

澳新银行、花旗银行、星展银行、汇丰银行、渣打银行与三井住友银行为本案的牵头行兼簿记行。

该筹资交易平均分为一笔子弹式贷款和一笔循环信贷，筹得资金用于经营资本。

贷款承诺费为35个基点；循环信贷部分若动用资金比例为50%或以下，承诺费用为50个基点，动用比例在51-70%时的承诺费用为35个基点。

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点。

银行获邀分三个层次参贷：承贷7,500万美元或以上的银行综合收益为170个基点，承诺费为100个基点，并获牵头行头衔；承贷5,000-7,400万美元的银行综合收益为165个基点，承诺费为75个基点，并获主办行头衔；承贷3,000-4,900万美元的银行综合收益为160个基点，承诺费为50个基点，并获安排行头衔。

华为定于6月20日对银行业者进行情况陈述，各家银行须在7月10日前回复。

一如稍早报导，华为可能最高融资10亿美元，这取决于银行回复情况。该笔资金由华为技术投资有限公司所借入。(完)
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