中国金融：防止资金自我循环及监管套利，确保信贷资金流入实体经济--银监会

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京6月17日 - 中国银监会主席尚福林日前表示，要注意防范不符合实体经济真实需求的“金融创新”，防止资金自我循环以及监管套利行为，确保信贷资金流入实体经济。
银监会网站刊发新闻稿援引尚福林在2013年城商行年会上表示，城商行的天职就是服务小微。城商行要始终坚持服务实体经济这一本质要求，保持信贷合理投放，优化信贷结构，加大对消费升级、产业结构调整、绿色信贷、城乡统筹、“三农”和小微企业等重点领域和薄弱环节的信贷投入，用信贷杠杆推动经济结构调整和产业升级。
“要大力开展服务创新，提高传统信贷业务创新能力。根据本地经济结构特点，探索开展林权、养殖权、渔权等多种贷款抵质押方式创新，有效满足实体企业信贷需求。”他表示。
尚福林并表示，要继续加强资本管理，加强流动性风险的前瞻性管理，建立资本占补平衡的长效机制，增强内源资本补充能力，通过调整资产结构和对外投资策略，降低资本消耗。有效防控各类风险，完善案防工作长效机制，着力解决历史遗留问题。
据中国银监会统计，截至2013年一季度末，全国城商行总资产12.94万亿元人民币，存款余额8.98万亿元，贷款余额5.48万亿元，其中小微企业贷款余额2.02万亿元。主要监管指标符合监管要求。截至2013年一季度末，不良贷款余额453.64亿元，不良贷款率0.83%，资本充足率12.21%，拨备覆盖率325.67%。（完）
欲了解更多详情，请点选中国银监会网站(here) (发稿 张胜男; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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