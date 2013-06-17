台湾货币市场：跨月拆款成交增温，短率微幅上扬

* 两周以上拆款增温以利跨月落点

* 跨月短率微幅走高

* 留意季底因素是否渐发酵

记者 林妙容

路透台北6月17日 - 台湾银行间短率周一仍在低档附近游走，但因票券商对跨月资金的需求与安排，令两周以上拆款利率高位微幅走高。金融机构资金调度人士表示，由于多数外商及部分本地银行或因季底作帐需求而限制跨月资金的拆出，使得面临季底资金安排的票券商资金来源减少，月底前短率在少量交易中或有走高的可能。

银行资金调度人士表示，除票券商外，本地及外资银行拆借往来淡静，短率亦不受影响。今日一周内短拆再见高位--0.500%，较上周主交投区走高7个基点，但市场人士称该笔金额成交量非常小，由本地银行与外商承作，应为特殊紧急调度，利率不具代表性。

〞虽然大家认为季底的资金不会太紧，但对票券商影响较大，下周应该会逐渐发酵。〞一位本地银行调度人士说。

另一大型票券商人士指出，由于跨月资金安排仍以拆款较为便宜，票券商此前较少承作14天期以上的拆款，今日则尽量寻求14天期以上资金的供应，少数可安排跨月资金拆出的银行获青睐，因额度限制不能拆给票券商的外银也以拆予本地银行的转手方式，再拆给票券商，令较长天期拆款热度增温，利率也因此微扬，但仍不到资金紧俏的地步。

拆款中心资料 显示，经修正后周五超额准备为负114亿台币，至周日累计超额准备为负1,043亿，加计前期1%的超额准备为96亿台币。

本地时间12:08时，

**台币兑美元 走升9分报29.880。

**台股 升0.58%，报7,983.79点；成交量 报388.55亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.388%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.380-0.500%，上日在0.370-0.430%。

**短票利率稳定**

在短票市场方面，票券商资金需求以跨月为主，但多数银行因季底作帐需求，未能提供跨月买票资金，只有零星月内买票需求，使得市场相对安静，利率变化亦不大。

一位大型票券商交易员指出，银行在季底前仍偏好月内的短钱调度，与票券商的资金需求不符，但一些维系关系的到期续作仍然持续，并待季底安然度过后重归常态。

银行交易员则表示，票券商想要压低月内利率，但银行于月中没有大量去化资金的需求，因此不愿妥协，短票利率以持于当前为主。

落点在月内的短票利率在0.68-0.69%，跨月落点的利率在0.68%-0.70，均与上日相同。

台湾央行今日存单到期金额3,993.20亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单发行总额1兆4,673.7亿台币，其他交易日落点分别为周二1,543.5亿、周三3,697.5亿、周四3,882.5亿以及周五的1,557亿台币。

**债券RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率大致平稳，由于近期货币市场资金仍相当充裕，不少钱进入货币型基金，令投信资金充裕，入市积极。

资金调度人士表示，眼前多数银行仍对承作跨月RP并不积极，但因寿险及投信资金充裕，大致能够支应资金的供给，令债券附买回市场的利率还维持在区间的低档。

“本周情况应该还好，下周月底紧缩效果会比较明显一点。”一位证券商交易员说。

另一位票券商交易员则说，央行目前仍然维持货币市场的资金充裕，将有利银行继续进入债券附买回市场供给资金，目前看来月底的债券附买回利率仍有机会维持在近期交易区间附近。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.65-0.66%；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.75%，大致同于上日。

议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%；一个月内公司债RP利率交投区间则持平于0.60-0.68%，与上日的区间相似。