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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 12:22 BJT

中国债市动态：利率债利收益率维持高位，资金稍显改善但现券卖压仍占主

路透上海6月17日 - 中国银行间市场现券周一早盘利率债收益率维持在高位，信用债收益率则不改向上态势；交易人士指出，资金面今日虽稍见改善，买盘也较前期略有提升，但场内卖压仍占据主导，成交不算活跃。

“利率(债收益率)仍然在高位，市场稍微活跃了一点儿，但只要有买盘，立刻有卖的出来。”上海一商业银行交易员称。

他并指出，隔夜回购利率虽有所回落，但市场资金面仍显偏紧，未来现券走势如何，得继续关注资金面的动向，“外汇占款来看，(资金)供给有所减少，需求又变大了，预防性的、心理性的各种需求，马上又是半年末，预期并不乐观。”

中国严厉打击虚假贸易的行动看到明显成效，金融机构5月新增外汇占款大幅降至区区669亿元人民币；当月财政存款则大幅增加近5,000亿元，这也解释了近日银行间市场资金面高度紧张的主要原因。市场人士因此呼吁央行施以援手，进行逆回购缓解资金“旱情”。

剩余期限约2.6328年的固息国债130004券最新报价对应收益率 为3.2280%/3.1830%，上日尾盘为3.2000%/3.1700%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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