中国债市动态：利率债利收益率维持高位，资金稍显改善但现券卖压仍占主

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海6月17日 - 中国银行间市场现券周一早盘利率债收益率维持在高位，信用债收益率则不改向上态势；交易人士指出，资金面今日虽稍见改善，买盘也较前期略有提升，但场内卖压仍占据主导，成交不算活跃。
“利率(债收益率)仍然在高位，市场稍微活跃了一点儿，但只要有买盘，立刻有卖的出来。”上海一商业银行交易员称。
他并指出，隔夜回购利率虽有所回落，但市场资金面仍显偏紧，未来现券走势如何，得继续关注资金面的动向，“外汇占款来看，(资金)供给有所减少，需求又变大了，预防性的、心理性的各种需求，马上又是半年末，预期并不乐观。”
中国严厉打击虚假贸易的行动看到明显成效，金融机构5月新增外汇占款大幅降至区区669亿元人民币；当月财政存款则大幅增加近5,000亿元，这也解释了近日银行间市场资金面高度紧张的主要原因。市场人士因此呼吁央行施以援手，进行逆回购缓解资金“旱情”。
剩余期限约2.6328年的固息国债130004券最新报价对应收益率 为3.2280%/3.1830%，上日尾盘为3.2000%/3.1700%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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