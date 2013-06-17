中国汇市：人民币早盘小幅走升，后期预计结购汇相对均衡继续双向小幅波动

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 人民币早盘小幅走升
* 中间价连四日创新高，升破6.16
* 大行主导行情更加明显
* 后期预计结购汇相对均衡继续双向小幅波动
* 5月代客结售汇数据显示售汇快速增长
路透北京6月14日 - 人民币兑美元即期 周一继续走升。人民币中间价连续第四天创出历史新高，并升破6.16元大关。早盘市场仍呈现净结汇，交易员称大行结汇盘较多，而市场内缺乏购汇使人民币出现小幅升值，但后期结购汇仍料相对均衡，保持双向小幅波动可能性较大。
上海一外资行交易员称，近期大行主导行情更加明显，而中间价的指导意义则不如此前。今天大行出来结汇而购汇力量不强，接盘的人少，所以美元贬值走得很快。但预计美元后期不会再跌多少，因半年末即将到来，分红等购汇需求也会出现，人民币汇率短期内预计不会升破6.12元水平。
“美元从6.1210反弹到6.14这一波的过程里空头也消耗了不少，有时会出现空头回补。加上此前有人民币贬值的讨论，现在看来美元不是那么空了。”他说。
北京时间12:18，人民币兑美元即期报6.1259元，上日收报6.1308元。今日人民币兑美元中间价 为6.1598元，上日中间价为6.1607元。
甫出炉的中国5月份银行代客结售汇数据，进一步体现外管局20号文正使市场外汇需求上升。当月代客售汇环比增幅几乎是结汇增幅的一倍，令同期代客结售汇顺差一如预期自上月343亿美元回落近半至172亿美元，并与当月新增外汇占款降至669亿元人民币规模这一趋势相符。
招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮认为，人民币汇率走势近期出现波动，更多是受到购汇增加的影响，而非代表市场已经转向，但他认为在经济增速放缓、外贸较差的背景下，短期内人民币升值只会放缓、不会停止，不大可能出现贬值。尤其是在20号文的影响被市场消化以后，中间价还是会保持升值。
东京汇市日圆周一小幅下跌，因日本股市走势坚挺，但日圆兑美元和欧元仍在两个月高点附近，因投资者在考虑美国联邦储备理事会将在何时以及如何开始削减经济刺激力度。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2614/57，上日尾盘为6.2730。
北京时间12:22，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1282/07元，上一交易日尾盘报6.1294元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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