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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 12:36 BJT

****日韩经济指标预测--6月17日-6月24日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
 
     6月17日当周
     
 6月17日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                5月             --        -2.8%
                              (较上月)                                                 -0.3%
          
 6月18日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 0430     日本工业生产(较前月)                         4月修正值             --        +1.7%
          日本产能利用指数(较前月)                                           --        -0.8%
 2350     日本贸易收支(亿日圆)                               5月     逆差12,000    逆差3,624
                                                                                 
            出口(较上年同期)                                              +6.5%        +1.1%
            进口(较上年同期)                                             +10.8%        +5.5%
                                                                                 
    
 6月19日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段         预估值         前值
 2330     路透短观调查日本制造业景气判断指数                 6月             --         负13
     
 6月20日(四)
    
 暂无重要经济指标公布
    
 6月21日(五)
    
 暂无重要经济指标公布 
 
       
 6月24日当周
 
 6月24日(一)
    
 暂无重要经济指标公布 (完)
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