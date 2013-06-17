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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 12:49 BJT

中国证券：中金、光大和海富通等中资机构的香港公司获批QFII资格

路透上海6月17日 - 中国证监会网站最新数据显示，5月份中国国际金融香港资产管理公司、中国光大资产管理公司、海富通资产管理（香港）公司和太平资产管理（香港）公司等中资机构的香港公司获得合格境外机构投资者（QFII）资格。

5月来自台湾的汇丰中华证券投资信托股份有限公司亦获得QFII资格。至5月底，共有225家海外机构获得QFII资格。

去年底以来，中信证券 、易方达基金管理公司、华夏基金管理公司、南方基金管理公司、国泰君安证券、泰康资产管理公司等约10家中资机构的香港公司获得QFII资格。

据国家外汇管理局最新数据，截止5月底,共有202家机构获得425.63亿美元的QFII额度。中国此前宣布将新增500亿美元QFII新增额度，使总额度增至800亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
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