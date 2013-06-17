中国证券：中金、光大和海富通等中资机构的香港公司获批QFII资格

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海6月17日 - 中国证监会网站最新数据显示，5月份中国国际金融香港资产管理公司、中国光大资产管理公司、海富通资产管理（香港）公司和太平资产管理（香港）公司等中资机构的香港公司获得合格境外机构投资者（QFII）资格。
5月来自台湾的汇丰中华证券投资信托股份有限公司亦获得QFII资格。至5月底，共有225家海外机构获得QFII资格。
去年底以来，中信证券 、易方达基金管理公司、华夏基金管理公司、南方基金管理公司、国泰君安证券、泰康资产管理公司等约10家中资机构的香港公司获得QFII资格。
据国家外汇管理局最新数据，截止5月底,共有202家机构获得425.63亿美元的QFII额度。中国此前宣布将新增500亿美元QFII新增额度，使总额度增至800亿美元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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