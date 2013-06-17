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亚洲 | 2013年 6月 18日 星期二 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--6月18日****

路透6月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
 6月18日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段        预估值       前值
 0430     日本工业生产(较前月)                         4月修正值           --      +1.7%
          日本产能利用指数(较前月)                                         --      -0.8%
 0830     英国消费者物价指数(CPI)(较前月)              5月              +0.1%      +0.2%
                              (较上年同期)                              +2.6%      +2.4%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                                 +0.2%      +0.3%
                            (较上年同期)                                +3.1%      +2.9%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月)                   +0.2%      +0.3%
                                                                               
                                        (较上年同期)                    +3.1%      +2.9%
 0830     英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)      5月               持平      -2.3%
                                     (较上年同期)                       +2.5%     -0.10%
          英国PPI产出物价(较前月)                                        持平      -0.1%
                       (较上年同期)                                     +1.4%      +1.1%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                                   +0.1%      +0.1%
                          (较上年同期)                                  +0.9%      +0.8%
 0900     德国ZEW经济景气指数                          6月               38.1       36.4
             ZEW现况指数                                                  9.5        8.9
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              6月15日当           --      -2.7%
                                                       周                      
 1230     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)              5月              +0.2%      -0.4%
                              (较上年同期)                              +1.4%      +1.1%
          美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                           +0.2%      +0.1%
                                 (较上年同期)                           +1.7%      +1.7%
 1230     美国实质所得(较前月)                         5月               持平       持平
 1230     美国房屋开工年率(万户)                       5月               95.0       85.3
          美国建筑许可年率(万户)                                         97.5      100.5
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            6月15日当           --      +2.8%
                                                       周                      
 1530     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                  5月                 --      +0.2%
                                                                               
 2245     新西兰季度经常账(亿新西兰元)                 第一季        赤字6.00  赤字32.60
          新西兰年度经常账(亿新西兰元)                 截止第一季   赤字100.6  赤字105.0
 2350     日本贸易收支(亿日圆)                         5月         逆差12,000  逆差3,624
                                                                               
          出口(较上年同期)                                              +6.5%      +1.1%
          进口(较上年同期)                                             +10.8%      +5.5%
  
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
    
 6月17日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段          现值      预估值
 0800     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 4月           顺差4.41          --
          意大利全球贸易收支(亿欧元)                                顺差19.07          --
 0900     欧元区贸易收支(亿欧元)                       4月                149     顺差185
 0900     欧元区劳工成本(较上年同期)                   第一季           +1.6%          --
          欧元区薪资(较上年同期)                                        +1.7%          --
 1230     美国纽约联邦储备银行制造业指数               6月              +7.84        持平
 1400     全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         6月               正52        正45
 2100     韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)          5月              -2.6%          --
                              (较上月)                                  -0.4%          --
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
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