主要国家经济指标预测--6月18日****

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透6月17日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 6月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0430 日本工业生产(较前月) 4月修正值 -- +1.7% 日本产能利用指数(较前月) -- -0.8% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.2% (较上年同期) +2.6% +2.4% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +3.1% +2.9% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) +3.1% +2.9% 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 5月 持平 -2.3% (较上年同期) +2.5% -0.10% 英国PPI产出物价(较前月) 持平 -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.1% 英国PPI核心产出物价(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.9% +0.8% 0900 德国ZEW经济景气指数 6月 38.1 36.4 ZEW现况指数 9.5 8.9 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月15日当 -- -2.7% 周 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% -0.4% (较上年同期) +1.4% +1.1% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.7% +1.7% 1230 美国实质所得(较前月) 5月 持平 持平 1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 95.0 85.3 美国建筑许可年率(万户) 97.5 100.5 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月15日当 -- +2.8% 周 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.2% 2245 新西兰季度经常账(亿新西兰元) 第一季 赤字6.00 赤字32.60 新西兰年度经常账(亿新西兰元) 截止第一季 赤字100.6 赤字105.0 2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 逆差12,000 逆差3,624 出口(较上年同期) +6.5% +1.1% 进口(较上年同期) +10.8% +5.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 6月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 顺差4.41 -- 意大利全球贸易收支(亿欧元) 顺差19.07 -- 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 4月 149 顺差185 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 +1.6% -- 欧元区薪资(较上年同期) +1.7% -- 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 +7.84 持平 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 正52 正45 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 5月 -2.6% -- (较上月) -0.4% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王翔琼; 审校 石冠兰)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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