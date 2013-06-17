国际油市：布兰特原油期货跌破106美元，关注需求前景及库存情况

在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二召开会议前，油市表现依旧谨慎。投资者正关注美联储主席贝南克在媒体简报会上是否会进一步暗示，美联储将以何种方式以及在何时削减刺激计划。

“美元在美联储会议召开前回落，给油市交易商一些突破阻力位的动力，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说。

Spooner称，布兰特原油在106.50-106.70美元区域左右面临技术阻力。

路透市场分析师王涛表示，美国原油期货料回落至97.04美元，布兰特原油将维持在105.34-106.68美元区间内。

他说，“可以清楚看出，周五油价的飙升并没有得到基本面的支持，市场现在需要像中东紧张局势导致供应受扰，或者美元出于某种原因进一步下跌这类催化剂。”

叙利亚问题将成为美国总统奥巴马与俄罗斯总统普京周一会谈的重要议题。叙利亚并非影响全球石油供应的重要因素，但投资者担心叙利亚内战会波及他国，进而令整个地区陷入冲突。

投资者也在观察鲁哈尼(Hassan Rohani)周末赢得伊朗总统大选，是否会立即对解决美伊之间围绕伊朗核问题的争论带来影响。伊朗核问题导致西方对伊朗进行制裁，限制该国石油出口。(完)

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