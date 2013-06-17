美国个股：Smithfield股东敦促其分拆业务替代双汇收购--WSJ

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透6月17日 - 华尔街日报(WSJ)报导称，Smithfield Foods 的大型维权投资者Starboard Value LP要求其考虑分拆业务，取代中国肉制品生产商双汇国际欲以47亿美元发起的收购交易。
Starboard表示，分拆Smithfield业务可能使公司每股价值44-55美元，而双汇的收购价为每股34美元。双汇针对Smithfield的收购案将成为迄今中国收购美国公司的最大一笔交易。
Starboard Value在致Smithfield董事会的一份信件中称，其已持有Smithfield的5.7%股份，如果Smithfield一分为三并随后予以出售，公司的价值会更高。这份信件料将在周一前呈递。
Smithfield为全球最大的生猪养殖和猪肉加工公司。
据汤森路透数据显示，Starboard持有5.7%的Smithfield股份，将超过美国先锋集团(Vanguard Group)的持股比例。截至3月31日，先锋集团是Smithfield最大的投资机构，持有4.6%的股份。
双汇和Smithfield拒绝向华尔街日报置评。路透在美国正常工作时间外未能立刻与任何一方取得联系。(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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