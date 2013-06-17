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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 13:48 BJT

台湾股市：收高55.15点，为四个交易日以来首次收升

路透台北6月17日 - 台湾股市周一为四个交易日以来首次收升，因银行股尾随其他地区股市的升势。

加权股价指数 收升0.７%或55.15点至7,992.89点，金融保险类指数 上涨0.8%。

观光类指数 涨0.4%。此前报导称，中国大陆新发布31项面向台湾的新政策措施，其中包括开放沈阳、郑州、武汉等13个城市，作为第三批大陆居民赴台湾地区个人旅游试点城市。

初步数据显示，大盘成交值 为561.82亿台币，上交易日为768.35亿。(完)
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