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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 14:10 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆反弹，受助于日本股市进一步回升

日经指数收高逾2%，周五时反弹1.9%。日经指数近来大跌已迫使许多投资者轧平日圆空仓，进而推升日圆。

“这是一个数据面较为清淡的交易日，因此只有一些对近来走势的获利了结，市场渐渐转向本周的重头戏：美国联邦公开市场委员会(FOMC)，”RBC驻香港策略师Sue Trinh表示。

澳新货币兑美元亦上涨，澳元兑美元 升0.5%至0.9614美元，新西兰元兑美元 亦升0.5%至0.8080美元。新西兰元在上周五创下两周收盘高位0.8137。

芝加哥国际货币市场(IMM)最新数据显示，澳元的投机性净空头仓位为纪录最大。澳元4月大幅下跌。这种极端仓位布局通常表明该货币有必要盘整或反弹。

交易员称，若要澳元和新西兰元继续反弹，美联储主席贝南克就必须淡化有关其可能开始缩减购债时机和速度的臆测。

麦格理分析师表示，澳元首道支撑位在0.9520，若跌穿0.9420则意味着当前反弹走势结束。

澳洲央行6月4日政策会议记录将于周二公布，若显露明显的宽松偏向可能会压制澳元。

新西兰元短线支撑位在0.8040，此为20日移动均线切入位，其下为0.8020，若升穿0.8100，其上阻力位为0.8140。(完)

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