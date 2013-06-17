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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 14:14 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：亚洲市场趋于平静

0603GMT

* 美元/日圆升0.66%，欧元兑日圆升0.70%，澳元兑美元升0.61%，欧元兑美元持平

* 亚股转升，日经指数上涨2.73%，美元兑日圆在95.00之前有卖单

* 中国隔夜回购利率下降219个基点，但7天和14天回购利率仍持坚

* 关注数据：欧元区贸易、劳工成本、美国纽约联邦储备银行制造业指数和全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 (完)

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