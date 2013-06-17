中国资管：上周336款银行理财产品发行，假期影响发行量下滑

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京6月17日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（6月8日-6月14日）61家银行共发行了336款理财产品，发行银行数较上期报告增加6家，产品发行量减少93款。产品发行量受端午节影响下滑。
上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共116款，市场占比为34.52%；非保本型理财产品共220款，市场占比为65.48%。
上周银行理财产品发行情况概览：
类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化
人民币债券和货币市场类 148款 -45款 4.22% -5个基点
外币债券和货币市场类 4款 -6款 1.78% +33个基点
结构性理财产品 6款 -9款 6.33% -1个基点
其他类理财产品 178款 -32款
其他类理财产品市场占比小幅上升至52.98%。
上周理财产品的期限和预期收益率情况：
期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化
1个月（含）以下 22款 +4款 3.65% +5个基点
1个月至3个月（含） 213款 -45款 4.35% +9个基点
3个月至6个月（含） 64款 -32款 4.41% +9个基点
6个月至1年（含） 36款 -13款 4.75% +25个基点
1年以上期理财产品 1款 -7款 4.35% ~
（~表示数据不可得）
上周33家银行共发行了148款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为371天；预期年化收益率最低2.75%，最高为5.70%，与上期报告相比最低预期收益率上升45个基点，最高预期收益率下滑30个基点。
人民币债券和货币市场类产品收益率分布情况如下：
期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率
1个月以下 14 9.46% 3.29%
1个月至3个月 89 60.14% 4.25%
3个月至6个月 31 20.95% 4.42%
6个月至1年 13 8.78% 4.56%
1年以上 1 0.68% 4.35%
**到期产品均实现最高预期收益率**
研究所监测数据显示，上周有550款产品到期，其中有111款产品公布了到期收益率，所有公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。
到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类270款，结构类21款，所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。
其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.18%，较上期报告下滑12个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.09%，较上期报告下滑52个基点。
上周到期收益率达到5.00%及以上的产品共有6款，除了1款澳元产品外，其余所有产品为人民币产品。
到期收益率最高的产品为兴业银行在2011年6月13日发行的“2012年第三期万利宝-私人银行类人民币理财产品（系列1）”，投资币种为人民币，到期实现了7.00%的收益率。（完） (整理 张胜男; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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