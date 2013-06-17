中国资管：上周336款银行理财产品发行，假期影响发行量下滑

路透北京6月17日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（6月8日-6月14日）61家银行共发行了336款理财产品，发行银行数较上期报告增加6家，产品发行量减少93款。产品发行量受端午节影响下滑。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共116款，市场占比为34.52%；非保本型理财产品共220款，市场占比为65.48%。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

人民币债券和货币市场类 148款 -45款 4.22% -5个基点

外币债券和货币市场类 4款 -6款 1.78% +33个基点

结构性理财产品 6款 -9款 6.33% -1个基点

其他类理财产品 178款 -32款

其他类理财产品市场占比小幅上升至52.98%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下 22款 +4款 3.65% +5个基点

1个月至3个月（含） 213款 -45款 4.35% +9个基点

3个月至6个月（含） 64款 -32款 4.41% +9个基点

6个月至1年（含） 36款 -13款 4.75% +25个基点

1年以上期理财产品 1款 -7款 4.35% ~

（~表示数据不可得）

上周33家银行共发行了148款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为3天，最长为371天；预期年化收益率最低2.75%，最高为5.70%，与上期报告相比最低预期收益率上升45个基点，最高预期收益率下滑30个基点。

人民币债券和货币市场类产品收益率分布情况如下：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率

1个月以下 14 9.46% 3.29%

1个月至3个月 89 60.14% 4.25%

3个月至6个月 31 20.95% 4.42%

6个月至1年 13 8.78% 4.56%

1年以上 1 0.68% 4.35%

**到期产品均实现最高预期收益率**

研究所监测数据显示，上周有550款产品到期，其中有111款产品公布了到期收益率，所有公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类270款，结构类21款，所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。

其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.18%，较上期报告下滑12个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.09%，较上期报告下滑52个基点。

上周到期收益率达到5.00%及以上的产品共有6款，除了1款澳元产品外，其余所有产品为人民币产品。