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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 14:49 BJT

东京汇市：美元兑日圆上涨，美联储会议之前变动可能有限

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3330    1.3346     -0.12     +1.03    1.3194
 美元/日圆                      95.00     94.07     +0.99     +9.52     86.74
 欧元/日圆                     126.66    125.55     +0.88    +10.66    114.46
 美元/瑞郎                     0.9238    0.9208     +0.33     +0.91    0.9155
 英镑/美元                     1.5693    1.5703     -0.06     -3.43    1.6251
 美元/加元                     1.0152    1.0167     -0.15     +2.33    0.9921
 澳元/美元                     0.9625    0.9566     +0.62     -7.39    1.0393
 新西兰元/美                   0.8092    0.8046     +0.57     -2.31    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     91.470    89.990     +1.64     +1.49    90.130
 新西兰元/日                   76.880    75.690     +1.57    -45.41   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     149.11    147.72     +0.94     +5.89    140.82
 澳元/新西兰                   1.1891    1.1882     +0.08     -5.18    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 李春喜)
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