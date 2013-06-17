中国资管：上周28款集合信托产品发行，发行量减少33.33%

路透北京6月17日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（6月8-6月14日）共有23家信托公司发行了28款集合信托产品，发行量环比减少14款，降幅为33.33%。

平均计划募集规模为2.07亿元，环比下降0.22亿元人民币。本周惊现一款“十年期”信托计划发行。

发行公司方面，中航信托发行了3款，居首位；平安信托、方正东亚和山东国托各发行了2款。

28款新发行产品中，25款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为3.42亿元，环比增加1.72亿元，增幅为101.36%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为95.73亿元，环比增加24.42亿元，增幅为34.24%。

募集规模最大的是中融信托发行的“中融-北京火神庙商业中心经营性物业贷款集合资金信托计划”，募集规模为14.00亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了12款，居首位；房地产领域产品发行了8款；证券投资领域产品发行了3款；基础设施领域产品发行了2款；商品、金融和其他领域产品各发行了1款。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了10款，居首位；权益投资类产品发行了6款；债权投资类产品发行了4款；证券投资类产品发行了3款；组合运用类产品发行了2款；股权投资、交易运用和其他类产品各发行了1款。

从期限上看，本周28款新发产品均公布了期限，平均期限为34.50个月，环比延长4.00个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 6款 8.80% +0.05个百分点

18个月期 2款 8.90% +0.50个百分点

24个月期 14款 9.69% +0.03个百分点

30个月期 1款 11.50% +0.90个百分点

36个月期 1款 10.50%

96个月期 1款 ~ ~

120个月期 3款 ~ ~

（ ~ 表示数据不可得）

**成立集合信托产品24款，平均成立规模2.02亿元**

上周共有27家信托公司成立了47款集合信托产品，成立数量与上一报告期持平。

其中29款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.82亿元，环比增加0.38亿元，增幅为26.80%。按平均规模测算，上周成立的信托产品总成立规模为85.38亿元，环比增加18.04亿元，增幅为26.80%。

其中，四川信托成立的“川信-雄飞中心项目贷款集合资金信托计划”募集资金规模最大，达到5.50亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。

有22款新成立产品公布了期限，平均期限为24.00个月，环比缩短4.94个月。本周共有17款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为9.81%，环比上升0.77个百分点。