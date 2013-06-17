中国资管：上周28款集合信托产品发行，发行量减少33.33%

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京6月17日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（6月8-6月14日）共有23家信托公司发行了28款集合信托产品，发行量环比减少14款，降幅为33.33%。
平均计划募集规模为2.07亿元，环比下降0.22亿元人民币。本周惊现一款“十年期”信托计划发行。
发行公司方面，中航信托发行了3款，居首位；平安信托、方正东亚和山东国托各发行了2款。
28款新发行产品中，25款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为3.42亿元，环比增加1.72亿元，增幅为101.36%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为95.73亿元，环比增加24.42亿元，增幅为34.24%。
募集规模最大的是中融信托发行的“中融-北京火神庙商业中心经营性物业贷款集合资金信托计划”，募集规模为14.00亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。
从资金运用领域来看，工商企业领域产品发行了12款，居首位；房地产领域产品发行了8款；证券投资领域产品发行了3款；基础设施领域产品发行了2款；商品、金融和其他领域产品各发行了1款。
从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了10款，居首位；权益投资类产品发行了6款；债权投资类产品发行了4款；证券投资类产品发行了3款；组合运用类产品发行了2款；股权投资、交易运用和其他类产品各发行了1款。
从期限上看，本周28款新发产品均公布了期限，平均期限为34.50个月，环比延长4.00个月。
上周发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 6款 8.80% +0.05个百分点
18个月期 2款 8.90% +0.50个百分点
24个月期 14款 9.69% +0.03个百分点
30个月期 1款 11.50% +0.90个百分点
36个月期 1款 10.50%
96个月期 1款 ~ ~
120个月期 3款 ~ ~
（ ~ 表示数据不可得）
**成立集合信托产品24款，平均成立规模2.02亿元**
上周共有27家信托公司成立了47款集合信托产品，成立数量与上一报告期持平。
其中29款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.82亿元，环比增加0.38亿元，增幅为26.80%。按平均规模测算，上周成立的信托产品总成立规模为85.38亿元，环比增加18.04亿元，增幅为26.80%。
其中，四川信托成立的“川信-雄飞中心项目贷款集合资金信托计划”募集资金规模最大，达到5.50亿元，这是一款房地产领域贷款运用类产品。
有22款新成立产品公布了期限，平均期限为24.00个月，环比缩短4.94个月。本周共有17款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为9.81%，环比上升0.77个百分点。
从资金运用领域来看，房地产和工商企业领域产品各成立了11款，并列首位；金融领域产品成立了7款；基础设施领域产品成立了4款；证券投资领域产品成立了3款；商品领域产品成立了1款；其他领域产品成立了10款。（完） (整理 张胜男; 审校 曾祥进)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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