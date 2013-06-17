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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 14:37 BJT

澳洲股市：逆转跌势并收高，金融类股领涨

路透悉尼6月17日 - 澳洲股市周一逆转稍早跌势终场收高0.7%，受助于银行类股涨势，因投资者等待本周稍晚的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议，以从中寻找美联储是否将开始缩减刺激计划的线索。

金融类股扳回稍早跌幅并引领指标指数走高，日股日经指数周一亦攀升2.7%。

根据最新数据，澳股指标S&P/ASX 200指数 升34.1点至4,825.9点。该指数上周五上涨2.1%，为18个月来最大单日涨幅。(完)
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