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市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 14:43 BJT

《汇市简讯》英镑/美元看向1.57，本周聚焦美联储会议

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* 亚洲盘时，英镑/美元在6月13日高点1.5737下方遭遇阻力

* 1.5692为那波走势之后触及的低点，1.5689是1.5616-1.5734的38.2%回档位

* 执行价在1.5700的期权将于今日纽约收盘时到期

* 期权障碍1.5750和1.5789水准都是多头更远的目标

* 美联储货币政策会议是本周的重头戏

* 英国央行总裁金恩将在周三发表他退职前的最后一次讲话。(完)

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