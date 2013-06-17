版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 14:49 BJT

东京美债：公债价格微幅下跌，等候美联储会议结果

华尔街日报上周晚些时候报导称，美联储调整购债计划并不意味着其将“一次性”结束资产购买计划，同时也并不意味着美联储“接近上调短期利率。”

“市场今天对债券的兴趣不高，股市则小涨，但简单地说，本周市场的全部关注都集中在美联储上，在这之前不会有太多动作，”日本一家信托银行的固定收益基金经理称。

10年期美国公债收益率(殖利率) 报2.143%，高于上周五纽约尾盘的2.133%。

30年期美国公债收益率 报3.316%，较纽约尾盘的3.308%小幅上涨。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍/王翔琼; 审校 沈以文/侯向明)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐