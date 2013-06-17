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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 14:49 BJT

表格：外资及陆资在台股卖超57.28亿台币，连四个交易日卖超

路透台北6月17日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股卖超57.28亿台币，连续第4个交易日卖超，累计卖超金额达319.7亿；上日为卖超48.54亿。

三大法人今日合计卖超49.90亿台币，上交易日修正后为卖超74.10亿。

以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

6/17 -57.28 +5.96 +1.42 -49.90

6/14 -48.54 -22.61 -2.96r -74.10r

6/13 -171.19 -18.39 -8.19r -197.78r

6/11 -42.72 +0.95 -5.31r -47.09r

6/10 +5.94 +5.76r -2.90r +8.80r

6/7 -52.75r -17.67 -5.34r -75.75r

6/6 -102.47r -13.32r -14.24r -130.03r

6/5 -42.73 -2.36r -11.31r -56.40r

6/4 -22.01 -13.75 -9.23r -44.99r

6/3 -66.63 -0.17 -5.53r -72.33r

本月累计 -600.36 -75.60 -63.60 -739.57

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

5月 +583.37r +13.79 -166.53r +430.64r

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)
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