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市场报道 | 2013年 6月 17日 星期一 14:59 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑仍处于波动区间的中点附近

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* 欧元/英镑接近4月末以来的0.8398-0.8598区间的中点

* 0.8464-0.8551 = 上周的区间。0.8535是上周五高点

* 0.8470-80 (0.8576 = 上周四低点)可见买盘

* Co-op同意筹集15亿英镑资本

* 关注明日公布的英国CPI数据，英国央行总裁金恩周三的讲话(完)

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