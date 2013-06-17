中国债市：清算所今起开展中期票据登记托管业务，产品种类趋丰富

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透上海6月17日 - 中国银行间市场清算所股份有限公司日前公告，将自今日起开办中期票据的登记托管结算业务。至此，清算所登记托管产品种类已包括短期融资券、超短融、以及中票等银行间债市主要信用产品。
在清算所成立前，中国中央国债登记结算公司负责国债、央票等利率产品，以及短融、中票和企业债等信用债的登记托管。
数据显示，截至5月末，中债登债券托管量余额为24.95万亿元人民币；上海清算所固定收益产品托管余额为2.23万亿元，其中短融9,509.50亿元，超短期融资券4,465亿元，非公开定向债务融资工具6,845.78亿元。
托管在清算所的固定收益产品还包括金融企业短融、非金融企业资产支持票据、信贷资产支持证券、资产管理公司金融债、政府支持机构债(包括铁路总公司所发债券)和区域集优中小企业集合票据等。
中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.
银行间市场清算所系财政部、中国人民银行批准成立的专业清算机构，由中国外汇交易中心、中央国债登记结算有限责任公司、中国印钞造币总公司、中国金币总公司等四家单位共同发起，注册资本金3亿元人民币。
该所主要业务为银行间市场提供以中央对手净额清算为主的直接和间接的本外币清算服务，包括清算、结算、交割、保证金管理、抵押品管理；信息服务、咨询业务；以及相关管理部门规定的其他业务。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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