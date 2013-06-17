版本:
中国
亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 15:10 BJT

标题新闻：印度5月贸易逆差因黄金进口大增而扩大至201亿美元，5月黄金和白银进口同比激增近90%至84亿美元--政府

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐